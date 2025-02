Książę George odziedziczył talent po Kate? Tym zachwycił internatów

9 stycznia Kate Middleton obchodziła swoje 43. urodziny. Jednak prawdziwy prezent otrzymała cztery miesiące wcześniej – zakończyła chemioterapię i wygrała walkę z chorobą. Pozytywne wyniki badań pozwoliły jej wrócić do normalnego życia oraz pełnienia roli księżnej Walii.

Kate ponownie cieszy się codziennością, a w jej harmonogramie znalazło się więcej czasu na zabawę z dziećmi. Ostatnio podzieliła się w mediach społecznościowych relacją z rodzinnych chwil, ujawniając, jak spędza wolne dni ze swoimi pociechami. Okazuje się, że jako mama stawia na rozwój kreatywności dzieci i zachęca je do wspólnego malowania portretów.

Książę George namalował obraz. Internauci: Prawdziwy artysta

„Umiejętności emocjonalne i społeczne, które zaczynają rozwijać się we wczesnym dzieciństwie, są kluczowe przez całe nasze życie, kształtując to, kim jesteśmy, jak radzimy sobie z naszymi myślami i emocjami, jak komunikujemy się, odnosimy do innych i odkrywamy świat wokół nas. Rysowanie porterów z dziećmi może zapewnić chwilę połączenia, kiedy spędzacie razem czas, patrząc na siebie nawzajem, skupiając się na sobie, rozwijając kreatywność i dobrze się bawiąc” — napisała w mediach społecznościowych księżna Kate.

Internauci zwrócili uwagę przede wszystkim na obraz stworzony przez małego księcia, George'a. „To przeurocze. Książę George jest naprawdę utalentowany. Nawet nie marzyłam o tym, aby w wieku 11 lat potrafić zrobić tak precyzyjny portret”, „Książę George to prawdziwy artysta”, „Uwielbiam wszystkie rysunki, ale ten zrobiony przez księcia George'a zapiera dech w piersi. Cała trójka jest bardzo artystycznie utalentowana. Widać, że odziedziczyli to po mamie” – komentowali użytkownicy mediów społecznościowych.

