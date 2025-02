Papież przerwał milczenie. Poruszające słowa Franciszka ze szpitala

Papież Franciszek od przeszło tygodnia przebywa w rzymskiej klinice Gemelli. U Ojca Świętego zdiagnozowano obustronne zapalenie płuc. W sobotę 22 lutego Watykan przekazał wyjątkowo niepokojący komunikat. Wynikało z niego, że Biskup Rzymu był w krytycznym stanie po tym, jak wystąpił u niego „długotrwały kryzys oddechowy spowodowany astmą”. Co więcej, ponieważ badania wykazały, że papież cierpi na małopłytkowość połączoną z anemią, konieczna była hemotransfuzja.

Papież Franciszek w szpitalu. Jak się czuje?

Kolejne oświadczenie Stolicy Apostolskiej, które opublikowano w niedzielny poranek, było wyjątkowo krótkie i lakoniczne. Rzecznik Matteo Bruni przekazał jedynie, że Franciszek spędził spokojną noc w rzymskiej klinice Gemelli i wypoczął. Źródła watykańskie podają, że papież oddycha samodzielnie, chociaż w razie potrzeby miał otrzymywać tlen przez małą rurkę pod nosem. Lekarze mieli zlecić także kolejną serię badań, których wyniki mamy poznać w niedzielny wieczór. Na razie wiadomo tylko tyle, że nie było konieczności kolejnego przetoczenia krwi.

Jak podaje agencja Reutera, właśnie opublikowano tekst listu do wiernych, który został przygotowany przez Ojca Święto. Miał on zostać napisany jeszcze przed sobotnim pogorszeniem zdrowia. Papież podkreślił, że „kontynuuje z ufnością pobyt w klinice Gemelli poddając się niezbędnej kuracji”.

Dodawał, że „odpoczynek także stanowi część terapii”. „Dziękuję z serca lekarzom i personelowi medycznemu tego szpitala za okazywaną troskę i za poświęcenie, z jakim pełnią służbę wśród osób chorych” – zaznaczył papież. Podziękował także wszystkim wiernym za „modlitwę oraz oznaki solidarności i pocieczenia”.

Papież Franciszek o wojnie w Ukrainie

W dalszej części listu Franciszek przypomniał, że w poniedziałek 24 lutego przypada trzecia już rocznica wojny w Ukrainie. „To rocznica bolesna i haniebna dla całej ludzkości. Ponawiając moją bliskość z umęczonym narodem ukraińskim zachęcam was do tego, by pamiętać o ofiarach wszystkich konfliktów zbrojnych i by modlić się o dar pokoju w Palestynie, Izraelu i na całym Bliskim Wschodzie, w Birmie, Kiwu Północnym i Sudanie” - wyliczał Ojciec Święty.

