16-latka zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Apel matki chwyta za serce

Wiktoria Drzycimska mieszka na co dzień w Koszalinie w województwie zachodniopomorskim. W sylwestrowy poranek 31 grudnia 16-latka tuż po godzinie 9 wyszła ze swojego domu i udała się na zajęcia praktyczne do galerii handlowej EMKA. Wiadomo, że nastolatka dotarła na miejsce i wzięła w nich udział. Po raz ostatni bliscy widzieli ją na terenie centrum handlowego około godziny 13. Od tej pory ślad po dziewczynce zaginął. Nie wróciła do swojego miejsca zamieszkania ani nie nawiązała żadnego kontaktu z rodziną. Wiadomo, że nie ma przy sobie telefonu, który zostawiła w domu.

16-letnia Wiktora Drzycimska ma 174 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę, a także czarne włosy do ramion. Zazwyczaj nosi okulary. W dniu, w którym widziano ją po raz ostatni, nastolatka miała na sobie kurtkę misiową koloru beżowego, czarny dres oraz białe buty sportowe. Miała przy sobie również czarny plecak w czerwone, drobne kwiatki.

Matka zaginionej nastolatki zamieściła w mediach społecznościowych apel z prośba o pomoc w poszukiwaniach. Część internautów zaczęła krytykować kobietę i zasypywać ją pytaniami, dlaczego tak późno informuje o poszukiwaniach córki. Teresa Telążka zapewniła, że sprawa od razu została zgłoszona na policję. Od dwóch miesięcy działamy, szukamy, sprawa jest codziennie maglowana. Próbujemy jako rodzina, a i policja trzyma rękę na pulsie.

Nie jest to pierwsze zaginięcie córki, aczkolwiek pierwsze, które trwa tak długo – przekazała. Matka nastolatki tłumaczyła, że wiek, bunt i pierwsza miłość Wiktorii spowodowały problemy z nastolatką. Martwimy się, szukamy, dlatego postanowiliśmy poruszyć niebo i ziemię, a w szczególności umieścić informacje na Facebooku. Łatwo ocenić, gdy nie jest się w danej sytuacji. Proszę o wyrozumiałość, a najważniejsze jeżeli ktokolwiek cokolwiek wie, proszę o kontakt – zaapelowała kobieta.

Każda osoba, która posiada jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Wiktorii Drzycimskiej jest proszony o kontakt z rodziną lub Komendą Miejską Policji w Koszalinie pod numerem telefonu 47 784 11 02. Wszelkie doniesienia można również zgłaszać na numer alarmowy 112.