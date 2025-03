Przebadali krew po tygodniu jedzenia kiwi. Naukowcy mają dobre wieści

Kiwi to prawdziwa bomba witaminowa, szczególnie jeśli chodzi o witaminę C, która jest jednym z najpotężniejszych przeciwutleniaczy. To właśnie wolne rodniki, powstające w wyniku procesów metabolicznych oraz działania szkodliwych czynników zewnętrznych, odpowiadają za uszkodzenia DNA. Przyspieszają także starzenie i zwiększają ryzyko chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów.

Aby lepiej zrozumieć wpływ kiwi na zdrowie człowieka, naukowcy z Rowett Research Institute w Szkocji przeprowadzili eksperyment, w którym badani spożywali dziennie od jednego do trzech owoców kiwi. Ich krew analizowano zarówno przed rozpoczęciem badania, jak i po jego zakończeniu. Chciano ocenić poziom uszkodzeń DNA oraz skuteczność naturalnych mechanizmów naprawczych organizmu.

Z badań płyną zaskakujące wnioski

Wyniki eksperymentu okazały się przełomowe. Regularne jedzenie kiwi może nie tylko obniżać ryzyko rozwoju chorób nowotworowych, ale także znacząco zwiększać zdolność organizmu do regeneracji uszkodzonego DNA. Badacze odkryli, że spożywanie trzech owoców dziennie potrafi zwiększyć aktywność naprawczą DNA aż o 66 procent.

Mało tego, eksperci podkreślają dodatkowe korzyści zdrowotne płynące z włączenia kiwi do codziennej diety. Owoc ten wzmacnia układ odpornościowy, spowalnia procesy starzenia się komórek i zmniejsza ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer czy Parkinson.

Według Suzanne Clancy, specjalistki w dziedzinie badań nad DNA, prawidłowe funkcjonowanie informacji genetycznej w komórkach jest absolutnie kluczowe dla zdrowia człowieka. Niestety, na stabilność naszego DNA negatywnie wpływa wiele czynników środowiskowych. Mowa konkretnie o czynnikach takich jak promieniowanie UV, zanieczyszczenia powietrza, dym tytoniowy czy chroniczny stres. W efekcie może dojść do poważnych mutacji, które zwiększają ryzyko rozwoju nowotworów.

Jednym z najbardziej znanych przykładów jest rak skóry, który często powstaje wskutek nadmiernej ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Badania pokazują, że dieta bogata w antyoksydanty, takie jak te zawarte w kiwi, może znacząco wspierać ochronę komórek przed uszkodzeniami i ich degeneracją.

Kiwi – naturalny strażnik DNA

Kiwi zawiera liczne składniki aktywne, które wspierają procesy regeneracyjne w organizmie. Oprócz dużej dawki witaminy C, w owocu tym znajdziemy także witaminę E, kwas chlorogenowy oraz inne związki o silnym działaniu antyoksydacyjnym. Ich synergiczne działanie sprawia, że kiwi może pełnić funkcję naturalnej tarczy ochronnej naszego DNA, skutecznie wspierając mechanizmy obronne organizmu.

W obliczu tych odkryć naukowcy zalecają włączenie kiwi do codziennej diety. Nawet jeden owoc dziennie może przynieść korzyści, a spożywanie większej ilości może stać się potężnym narzędziem w walce o długowieczność i zdrowie!

Czytaj też:

Mieszam płatki owsiane z tym składnikiem i mam wysokobiałkowe „śniadanie marzeń”Czytaj też:

Da się zatrzymać starzenie? Naukowcy wskazali ten składnik, czeka w twojej kuchni