Ten prosty test może uratować życie. Wszystko widać na paznokciach

Prosty test z użyciem palców wskazujących pozwala dostrzec pierwsze oznaki poważnych schorzeń płuc. Specjaliści zauważyli, że tak zwany test paznokciowy może być sygnałem zwiększonego ryzyka rozwoju raka płuc. Ta metoda jest niezwykle prosta – test można samodzielnie wykonać w domu. To sprawia, że może szybko pomóc w wykryciu poważnej choroby – dać nam powód do wizyty u lekarza.

Test polega na zetknięciu ze sobą paznokci wskazujących palców obu dłoni. U zdrowej osoby powinna między nimi pojawić się przestrzeń w kształcie diamentu. Brak tej szczeliny może wskazywać na tak zwane palce pałeczkowate, co często bywa sygnałem problemów z płucami.

Doktor Christoph Specht wyjaśnia jednak, że nie zawsze oznacza to poważne choroby, takie jak rak płuc. – Niedobór tlenu w organizmie może prowadzić do zmian w strukturze palców, co jest widoczne także przy innych schorzeniach, na przykład w przypadku zapalenia płuc. Palce pałeczkowate tworzą się zwykle w wyniku przewlekłego niedotlenienia organizmu. W efekcie końcówki palców pogrubiają się z powodu powstawania nowych naczyń krwionośnych oraz dodatkowej tkanki kostnej – tłumaczy ekspert.

Nie tylko rak płuc

Pałeczkowatość palców może być objawem różnych chorób. Oprócz nowotworów płuc mogą to być inne schorzenia układu oddechowego, a także choroby serca, zaburzenia metabolizmu czy problemy z układem trawiennym. W rzadkich przypadkach taka zmiana w budowie palców może być wrodzona. Charakterystyczne pogrubienia często prowadzą do powstania tak zwanych paznokci zegarkowych, które stają się zaokrąglone w wyniku pogrubienia opuszków palców.

Zaznaczyć należy jednak, że wspomniany test to szybka metoda, która może wskazać na potencjalne problemy zdrowotne, ale nie zastępuje konsultacji lekarskiej. W przypadku niepokojącego wyniku warto niezwłocznie skonsultować się ze specjalistą, by przeprowadzić dalszą diagnostykę.

Wczesne wykrycie choroby znacząco zwiększa szanse na skuteczne leczenie, zwłaszcza w przypadku raka płuc. Ten bowiem może rozprzestrzeniać się na inne organy. Im szybciej choroba zostanie zdiagnozowana, tym większe szanse na skuteczną terapię i długie życie.

