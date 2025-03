Masz tę grupę krwi? Preferują ją kleszcze

Szczyt aktywności kleszczy przypada na maj-czerwiec oraz wrzesień-październik. Ciepłe zimy mogą powodować wydłużenie okresu żerowania tych pajęczaków.

Kleszcze preferują krew z grupy A

W 2018 roku przeprowadzono badania, które wskazały preferencje kleszczy co do grupy krwi żywiciela. Na potrzeby eksperymentu pobrano próbki krwi od ochotników oraz zebrano pajęczaki z gatunku Ixodes ricinus. Naukowcy z Uniwersytetu Masaryka umieścili następnie krew na szalkach Petriego. Młode osobniki kleszcza (tzw. nimfy) miały do wyboru krew z grup A, B, AB oraz O. Okazało się, że ulubionym przysmakiem kleszczy była krew z grupy A – wybierało ją 36 procent nimf. Na drugim miejscu znalazła się krew z grupy O – 32 procent, na trzecim z grupy AB – 17 procent. Najmniej popularną była krew z grupy B. Wybierało ją 15 procent pajęczaków.

Badacze w swojej pracy zwrócili uwagę, że nie znaleźli w naukowej literaturze żadnych informacji dotyczących preferencji kleszczy co do grup krwi żywiciela. Dodali, że w przeszłości badano preferencje komarów. Tamte badania wykazały, że komar tygrysi (naturalnie występujące w Azji Południowo-Wschodniej oraz na wyspach Oceanu Spokojnego i Indyjskiego, a rozprowadzony przez człowieka również do Europy i Ameryk) preferuje krew grupy O. Z kolei gatunek Anopheles stephensi (odpowiedzialny za rozprzestrzenianie się malarii w Indiach) preferuje grupę AB.

Jak się zabezpieczyć przed leśnym intruzem?

Skuteczną metodą zapobiegającą ataku kleszcza jest zakrycie ciała odzieżą w jasnym kolorze. Po zakończonym spacerze należy pamiętać o obejrzeniu ciała w poszukiwaniu intruzów, prysznicu i przebraniu się. Pajęczaki mogą być odstraszane przez olejki zapachowe (np. goździkowe, cytronelowe). Ważna jest również odpowiednia higiena oraz dieta bogata w witaminę B (zapach potu może zwabić kleszcza, a witamina B zmienia jego woń).

