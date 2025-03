Jak często czyścić butelkę na wodę? Oto, co mówią naukowcy

Ekspert bezpieczeństwa żywienia Carl Behnke z Purdue University w stanie Indiana w USA od pewnego czasu zastanawiał się, jak czysta jest jego butelka na wodę. Kiedy próbował wytrzeć jej ustnik papierowym ręcznikiem, doznał szoku. – Zdałem sobie sprawę, że śliskie uczucie nie zależało od materiału, z którego wykonano butelkę, ale od ilości nagromadzonych bakterii – mówił.

Czy czyścimy butelki na wodę?

Naukowiec od razu zorganizował odpowiednie badania. Razem ze współpracownikami zatrzymywali studentów na korytarzu i prosili ich, by udostępnili im swoje pojemniki na wodę. – Jedna rzecz zwracała uwagę. Wiele osób nie chciało nawet znać wyników – podkreślał. – Właściwie wiedzieli, że ich zwyczaj czyszczenia butelki jest rzadki, albo nie ma go wcale. Badanie zresztą potwierdziło to później – dodawał.

Omawiające ten temat BBC zaznaczyło, że rynek butelek wielokrotnego użytku osiągnął w 2024 roku wartość 10 miliardów dolarów. Badanie na uczelni w Indianie pokazało, że korzysta z nich od 50 do nawet 81 proc. studentów. Ich główną zaletą jest stałe i tanie nawodnienie. Jak się jednak okazuje, istnieje pewne ryzyko.

Mikrobiolog Primrose Freestone z Universytetu w Leicester w Wielkiej Brytanii zwracała uwagę na szybkość namnażania się bakterii. Te, które powodują infekcje u ludzi, żyje już w 37 stopniach Celsjusza. Mnoży się z kolei w temperaturze 20 stopni. – Im dłużej woda w butelce pozostaje w temperaturze pokojowej, tym więcej bakterii się namnoży – tłumaczyła.

Jak brudzą się butelki wielokrotnego użytku?

Badacze z Singapuru ustalili, że nawet przegotowana woda po przelaniu do butelki długo nie ochroni się przed bakteriami. Średnio odnotowywali 75 tys. bakterii na mililitr wody w takich butelkach w południe, a 1-2 miliony na mililitr po 24 godzinach.

Jednym ze sposobów na spowolnienie tego procesu było przechowywanie butelki w lodówce pomiędzy kolejnymi łykami.

Zauważano jednak, że nie tylko bakterie z wody namnażają się w takich butelkach. Problemem jest fakt ich przenoszenia poza dom, w bardzo różne otoczenie. Mikroby osiadają na zewnętrznych ścianach pojemnika i z łatwością przenoszą się później do środka przy każdym łyku. Podkreślano też, że użytkownicy butelek nie zawsze pamiętają o umyciu rąk przed złapaniem za taki pojemnik.

Jak czyścić butelki na wodę?

Eksperci podkreślają, że większość mikrobów nie jest szkodliwa dla ludzi. Narażeni mogą być jednak ci, których systemy odpornościowe nie działają prawidłowo. Dodatkowo bóle brzucha spowodowane bakteriami w niektórych przypadkach mogą powodować długotrwałe zmiany w przewodzie pokarmowym. Pamiętać należy, że część bakterii wywoływać może biegunki czy wymioty.

– Jest zbyt wiele zmiennych, ale zatrucie pokarmowe z powodu bakterii w wodzie z butelek nigdy nie doprowadzi do pozytywnych zmian w przewodzie pokarmowym – podkreślała Primrose Freestone.

Jak w takim razie powinniśmy czyścić nasze butelki? Na pewno regularnie – Carl Behnke zaleca co najmniej raz w tygodniu. Najlepsze wyniki w badaniu naukowców z Indiany osiągały osoby, które korzystały ze zmywarki lub myły swoje pojemniki szczotką. Najgorzej oczywiście wypadło 15 proc. badanych, które... nigdy od zakupu nie czyściły butelek.

Czytaj też:

Najlepszy domowy sposób na tłuste szafki. Spróbuj, a nie wrócisz do drogich środków!Czytaj też:

Nadciąga plaga ślimaków. Działaj teraz, zanim będzie za późno