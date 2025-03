Skarpetki do snu? Lekarka zaproponowała kontrowersyjny pomysł

Powszechnie uważa się, że nasze stopy powinny oddychać podczas snu. Influencerka zajmująca się tematyką prozdrowotną postanowiła jednak wrócić do dyskusji na ten temat. Za pośrednictwem nagrania na TikToku wyjaśniła, dlaczego warto spróbować innego podejścia.

Spanie w skarpetkach? Ma to pewne korzuyści

– Porozmawiajmy o ludziach, którzy zakładają skarpetki do snu. Skarpetki sprawiają, że wasze stopy są ciepłe, co otwiera naczynia krwionośne i prowadzi do schłodzenia ciała. Chłodniejsze ciało wysyła z kolei sygnał do mózgu, że już czas spać. Tak więc ludzie w skarpetkach będą zasypiać szybciej – przekonywała. Jej film zdobył ponad 11 polubień i aż 28 milionów odsłon.

Dr. Leah Kaylor w rozmowie z „Newsweekiem” rozwinęła nieco temat regulowania naturalnej temperatury ciała w trakcie snu. Specjalizująca się w tym zagadnieniu psycholog zaczęła od prostego pytania. – Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego wysuwacie lub wykopujecie stopę spod kołdry przez sen? To sprytny sposób waszego ciała na to, by utrzymywać optymalną temperaturę – mówiła.

– Na podeszwie waszych stóp znajdują się naczynia krwionośne, które regulują temperaturę. Te naczynia mogą szybko wypuścić ciepło, zwiększając przepływ krwi do skóry – tłumaczyła dalej. – Wysuwanie stopy spod przykrycia wystawia ją na chłodniejsze powietrze, pozwalając nadmiarowej temperaturze na ucieczkę u pomagając ciału schłodzić się w efektywniejszy sposób – dodawała.

– Jednocześnie pozostawianie drugiej stopy pod kołdrą utrzymuje przytulne poczucie bezpieczeństwa, dostarczane przez przykrycie – wyjaśniała Leah Kaylor.

Spać w skarpetkach czy bez?

Czy zatem warto spać w skarpetkach? Odpowiedź zależy od osoby. Jeżeli masz chłodne stopy, albo słabe krążenie krwi, założenie skarpetek może poprawić komfort snu i sprawić, że łatwiej będziesz zasypiać. Jeżeli jednak jest ci w łóżku gorąco, to skarpetki mogą doprowadzić do przegrzania i zakłócić sen, zamiast go poprawić.

Jest to więc indywidualna kwestia. Komfort i osobiste preferencje odgrywają tu główną rolę. Najlepiej przetestować oba sposoby i wybrać ten, który pasuje nam najbardziej.

Czytaj też:

Popełniasz te kulinarne „grzechy”? Włoch mógłby ci nie wybaczyćCzytaj też:

Czy Polacy naprawdę znają angielski? Raport ujawnia nieoczekiwane różnice