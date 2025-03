Abp Jędraszewski ze specjalnym przesłaniem. Zadziwiające słowa o Polsce

Abp Marek Jędraszewski udzielił sakramentu bierzmowania ponad 60 osobom w kościele św. Jadwigi Królowej na Krowodrzy. Z tej okazji metropolita krakowski wygłosił okolicznościowa homilię. Hierarcha zwrócił uwagę na fakt, że blisko trzy tygodnie temu rozpoczął się Wielki Post.

Abp Jędraszewski z przesłaniem do młodzieży

Abp Marek Jędraszewski nawiązał m.in. do słów Jezusa, który mówił o tym, że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. – Dlatego, że w imieniu Boga przypomina o przymierzu zawartym między ludem a samym Bogiem i potem w imię Boga domaga się wierności piętnując zdrady, odejścia i wiarołomstwa. Nikt, kto mówi prawdę, nie jest mile słyszany, bo prawda jest wymagająca, prawda wymaga nawrócenia – usłyszeli wierni.

Metropolita krakowski podkreślił, że „Jezus wskazał w tym kontekście na dwóch proroków Eliasza i Elizeusza, a gdy powiedział o sobie, że jest posłanym przez Boga mesjaszem, to został wygnany z Nazaretu”. – Los proroków czeka także uczniów Jezusa Chrystusa, który w Kazaniu na górze zapowiedział: „Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na Was” – dodał.

Abp Jędraszewski z ważnym apelem. Zadziwiające słowa o Polsce

W dalszej części kazania abp Marek Jędraszewski zwrócił się bezpośrednio do bierzmowanych. Powiedział, że „oni również muszą być gotowi na prześladowania: szyderstwa i kpiny”. – Powiedzieliście przed chwilą, że pragniecie przyjąć sakrament bierzmowania, by móc mężnie wyznawać chrześcijańską wiarę i według niej żyć. A mężnie wyznawać chrześcijańską wiarę, to znaczy być gotowym na los proroków i los Jezusa Chrystusa – komentował.

Następnie hierarcha stwierdził, że dzisiejszy świat walczy z chrześcijaństwem czego przejawem są prześladowania wyznawców Chrystusa, co dotyka dzisiaj około 300 milionów wierzących w Afryce i Azji. – Prześladowania zdarzają się też w świecie zachodnim, a także w Polsce, gdy niszczy się krzyże, a czasami nawet morduje się księży – ocenił.

Na koniec metropolita krakowski wskazał, w jaki sposób należy reagować na prześladowania. – Zachowujcie czyste sumienia. Bądźcie prawi w swoim postępowaniu, bo lepiej z tego powodu cierpieć prześladowania niż zasługiwać na pochwały ze strony świata, czyniąc źle i łamiąc swoje sumienie – powiedział.

