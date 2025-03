Papież Franciszek ledwo wrócił ze szpitala, a tu takie wieści. Watykan wciąż milczy

Papież Franciszek po spędził 38 dni w szpitalu z powodu obustronnego zapalenia płuc. Ojciec Święty wrócił do Watykanu i pojawił się publicznie po raz pierwszy od połowy lutego. Agencja Reutera donosi jednak, że lekarze doradzili 88-letniemu duchownemu odpoczynek, aby w pełni wrócił do zdrowia. W związku tym nie wiadomo, jak często wierni będą mogli zobaczyć głowę Kościoła katolickiego.

Najnowsze informacje ws. papieża Franciszka. Złe wiadomości dla wiernych z całego świata

Papież Franciszek po opuszczeniu Kliniki Gemelli w niedzielę wrócił do swojej rezydencji w Domu Świętej Marty. Budynek ma pięć pięter i przypomina hotel. W środku znajduje się m.in. kawiarnia i kaplica. Obiekt nie jest dostępny dla zwiedzających, ale mogą z niego korzystać księża pracujący w Watykanie. Ojciec Święty i jego współpracownicy zajmują szereg pokoi na drugim piętrze budynku.

Watykan zapewnił, że obiekt nie przeszedł żadnych renowacji, które mają na celu ułatwić życie papieżowi Franciszkowi. Jedyną zmianą było zainstalowanie nowego regulowanego łóżka z elektronicznym sterowaniem, aby było bardziej dostępne dla 88-letniego duchownego. Głowa Kościoła katolickiego będzie również miała przez całą dobę do swojej dyspozycji pielęgniarkę.

Nie wiadomo, czy papież Franciszek, który jest pracoholikiem, zastosuje się do zaleceń lekarzy. – Na razie przedstawimy mu tylko najważniejsze kwestie, które wymagają od niego decyzji, aby nie męczyć go zbytnio – skomentował sekretarz stanu kard. Pietro Parolin, uznawany za druga osobę w hierarchii po Ojcu Świętym. Do tej pory głowa Kościoła katolickiego miała w swoim kalendarzu co najmniej dwa standardowe wydarzenia ze swoim udziałem: audiencję z pielgrzymami i Anioł Pański.

Papież Franciszek wrócił do Watykanu. Co z Wielkanocą i spotkaniem z królem Karolem?

Wcześniej, kiedy papież Franciszek był szczególnie chory, uczestniczył w różnego rodzaju uroczystościach za pośrednictwem łącza wideo. Watykan jak na razie nie poinformował co ze spotkaniem z królem Wielkiej Brytanii Karolem III zaplanowanym na 8 kwietnia, czy obchodami Wielkanocy 20 kwietnia. Kard. Parolin wyraził nadzieję, że Ojciec Święty będzie w stanie chociaż przywitać się z brytyjskim monarchą.

