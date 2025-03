Papież Franciszek wraca do Watykanu. Poruszające słowa po wyjściu ze szpitala

Jak już wcześniej wspominaliśmy, papież w niedzielę ukazał się wiernym i pozdrowił ich, wyrażając wdzięczność za okazywane mu wsparcie. Wydał także przesłanie, które opublikowane zostało przez Watykan. Papież przyznał w nim, że pobyt w szpitalu pozwolił mu głębiej zrozumieć bożą cierpliwość. Jak zaznaczył, jej odbicie widział w zaangażowaniu lekarzy, pielęgniarek i całego personelu medycznego, a także w trosce bliskich osób chorych.

„Ta pełna ufności cierpliwość, zakotwiczona w miłości Boga, której nie brakuje, jest naprawdę konieczna w naszym życiu — zwłaszcza po to, by stawić czoła najtrudniejszym i bolesnym sytuacjom” – napisał papież.

Papież apeluje o pokój

Franciszek odniósł się także do aktualnej sytuacji na świecie. Z ubolewaniem mówił o ponownych izraelskich bombardowaniach w Strefie Gazy, które pochłonęły wiele ofiar.

„Zasmuciło mnie wznowienie ciężkich izraelskich bombardowań Strefy Gazy, z tyloma zabitymi i rannymi. Proszę, aby umilkła broń. Niech nie braknie odwagi, by wznowić dialog, by zostali uwolnieni wszyscy zakładnicy i by osiągnięto definitywne zawieszenie broni – wezwał papież.

Podkreślił, że sytuacja humanitarna w Strefie Gazy jest dramatyczna i wymaga pilnego działania zarówno ze strony walczących stron, jak i społeczności międzynarodowej. Z kolei z zadowoleniem przyjął wiadomość o porozumieniu pokojowym między Armenią a Azerbejdżanem. Wyraził nadzieję, że zostanie ono jak najszybciej podpisane i przyczyni się do utrwalenia pokoju w regionie Południowego Kaukazu.

„Trwajcie w modlitwie za mnie”

Franciszek zwrócił się do wiernych z prośbą o dalszą modlitwę w jego intencji, jednocześnie zapewniając, że sam modli się za wszystkich. „Z taką cierpliwością i wytrwałością modlicie się dalej za mnie. Bardzo wam dziękuję. Ja też modlę się za was” – napisał.

Na zakończenie wezwał do wspólnej modlitwy o zakończenie konfliktów i nastanie pokoju w krajach dotkniętych wojną, w tym na Ukrainie, w Palestynie, Izraelu, Libanie, Birmie, Sudanie i Demokratycznej Republice Konga.

„Niech Matka Boża ma nas w swojej opiece i towarzyszy nam w drodze ku Wielkanocy” – zakończył papież.

Czytaj też:

Przełom w sprawie zdrowia papieża Franciszka. Napłynęły nowe wieściCzytaj też:

Papież napisał list do kard. Dziwisza. Miał szczególny powód