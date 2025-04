Rosyjski bombowiec rozbił się o ziemię. Nie żyje pilot

Na pokładzie samolotu znajdować miały się cztery osoby. Jedna z nich miała nie przeżyć katastrofy.

Katastrofa lotnicza w rejonie usolskim. Rosyjskie media piszą o rozbiciu się samolotu wojskowego

Do zdarzenia dojść miało 2 kwietnia, w okolicy wioski Buret, w rejonie usolskim (osiedle na terenie obwodu irkuckiego). Świadkowie usłyszeli eksplozję i zobaczyli jasny błysk. następnie bombowiec zajął się ogniem – opisuje kanał Mash na Telegramie. Część samolotu miała uderzyć w linę energetyczną, co spowodowało przerwę w dostawie prądu dla pobliskich wiosek.

Według agencji Interfax, które powołuje się na ustalenia ministerstwa obrony Rosji, Tu-22M3 rozbił się w trakcie planowanego lotu, w trakcie którego pojawiła się „awaria techniczna”.

Wypadek bombowca w Rosji. Media piszą o jednej ofierze

Większość załogi zdążyła się katapultować, jednak wypadku miał nie przeżyć pilot. Samolot runął na teren, który wolny był od cywilnych budynków.

Naddźwiękowa maszyna dalekiego zasięgu. Rosjanie stracili drogą maszynę

Tu-22M3 to naddźwiękowy samolot – maszyna dalekiego zasięgu (na jednym tankowaniu można pokonać siedem tysięcy kilometrów. Ma skrzydła o zmiennej geometrii, co pozwala na lepszą manewrowość i optymalne osiągi w różnych fazach lotu. Wśród silników znajdują się dwa turboodrzutowe, pozwalające rozpędzić się pilotowi do ponad 2300 km na godzinę. Jest on w stanie transportować bomby (także te atomowe).

Samolot ten – według portali Airplane Update – kosztować może około 40-42 milionów dolarów (ok. 150 mln złotych). To jednak nie zgadza się z danymi resortu obrony Rosji, który twierdził w 2019 roku, że strata bombowca kosztowała wojsko rzekomo tylko 1,3 mln dol., a więc ponad 30 razy mniej.

