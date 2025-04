Sezon weselny tuż tuż. Ile w tym roku wypada dać do koperty?

Nieprzypadkowo najwięcej ślubów ma w naszym kraju miejsce w okresie od kwietnia do października. To wtedy mamy największą szansę (nigdy gwarancję!) na sprzyjającą aurę. Każdy z nas pamięta jakieś wesele, które odbywało się pod gołym niebem, albo choć na moment przeniosło zabawę poza salę – na taras, podjazd lub do ogrodu.

Wesele 2025. Ile wypada dać w kopercie?

Zaproszenie z datą na wiosnę/lato 2025 może jednak wywołać pewien stres i postawić nas przed pytaniem. Ile wypada dać w prezencie młodym, jeśli nie należę do najbliższej rodziny? Pytanie to staje się jeszcze istotniejsze, gdy zaproszeń otrzymamy więcej niż jedno.

Odpowiedź zależy oczywiście od tego, jak blisko jesteśmy z parą młodą. Im luźniejsza więź, tym częściej można odwołać się do prostej zasady, by próbować przynajmniej pokryć koszt „talerzyka”. Chodzi o kwotę, którą organizatorzy wydadzą na ugoszczenie jednej osoby. Jeśli w 2025 roku cena za jednego gościa wahać się będzie między 300, a 500 zł, to do koperty zaproszona para powinna włożyć przynajmniej od 600 do 1000 zł.

Inaczej ma się sprawa, kiedy należymy do bliskiej rodziny, lub jesteśmy świadkiem. Wtedy można mówić już o kwotach typu 1000-1500 zł. Warto zwracać też uwagę na to, czy pomagamy w finansowej organizacji wesela. Jeśli tak, to z pewnością państwo młodzi docenią nasz wkład i ze zrozumieniem podejdą do nieco niższej kwoty w kopercie.

Wesele 2025. Osobisty prezent zawsze w dobrym tonie

Czasami jednak warto spojrzeć na to w drugą stronę. Oprócz pieniędzy w kopercie, dołożyć też coś osobistego – prezent, który zostanie z małżonkami na lata i będzie o nas przypominał. Może to być coś symbolicznego: drobny upominek, mądra książka, coś wykonanego przez nas własnoręcznie.

Oczywiście zawarte tutaj podpowiedzi traktować należy z dystansem. Jeśli jesteśmy w trudniejszej sytuacji finansowej, to nie musimy od razu rezygnować z wesela, bo nie stać nas na wypełnienie koperty. Skoro para młoda nas zaprosiła, to najważniejsza dla niej i tak będzie nasza obecność. Na pewno nie warto brać kredytu, by pójść na ślub z odpowiednio grubą kopertą.

