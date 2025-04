Naukowcy sfilmowali szympansy pijące alkohol. Zaskakujące wnioski

W drugiej połowie kwietnia, na łamach naukowego dwutygodnika „Current Biology”, naukowcy opublikowali artykuł, opisujący jedno z ich najnowszych badań.

W jego trakcie, w Afryce Zachodniej, sfilmowano Pan troglodytes, które – dosłownie – zaczęły upijać się w swoim towarzystwie. Nie piły oczywiście alkoholu, ale jadły owoce, które zawierały jego znaczną ilość (wystarczającą, by wpłynąć na świadomość).

To dlatego ludzie zaczęli pić alkohol?

Portal Live Science, który opisał badanie, zwrócił uwagę, że ludzie uwielbiają spędzać ze sobą czas na jedzeniu, piciu i tańcu przy muzyce. Gromadzenie się przy jednym stole (traktowane dosłownie lub w przenośni) przynosi szereg korzyści. Jedna z ważniejszych dotyczy zacieśniania więzi społecznych.

Czy szympansy zachowują się podobnie? Wiele wskazuje na to, że tak. Na materiale wideo widać wyraźnie, jak dwa samce dzielą się sfermentowanymi owocami. Współautorka badania – profesor Kimberley Hockings z University of Exeter w Wielkiej Brytanii – zauważa, że ssaki te nie dzielą się przez cały czas jedzeniem. – To zachowanie, ze sfermentowanymi owocami, może być ważne – wskazała, cytowana przez LV (za „CB”).

Naukowczyni jest zainteresowana tym, by dogłębniej poznać temat. – Musimy dowiedzieć się więcej o tym, czy celowo szukają etanolowych [alkoholowych – przyp. red.] owoców i jak je metabolizują, ale takie zachowanie może być wczesnym etapem ewolucji – zaznacza prof. Hockings. Czy to oznacza, że ludzie (Homo sapiens) też mogli zacząć pić alkohol – z podobnych powodów, co szympansy? Być może.

Etanol a muszki owocówki. Dzięki niemu samce są atrakcyjniejsze dla samic?

Na początku kwietnia pisaliśmy natomiast o ustaleniach niemieckich naukowców z Instytutu Marksa Plancka, którzy – na łamach czasopisma „Science Advances” – wskazali, że etanol w pożywieniu muszek owocówek zwiększa produkcję feromonów płciowych u samców. To natomiast sprawia, że są oni bardziej atrakcyjni dla samic.

Wygląda więc na to, że picie alkoholu zwiększa ich sukces godowy.

Czytaj też:

Agencja Badań Medycznych: Rezultaty badania mogą wyznaczyć nowe standardy leczeniaCzytaj też:

Sukces polskich naukowców. Nowy mechanizm zwiększa skuteczność terapii mRNA