Toksyczny pierwiastek w pełnoziarnistym ryżu. Jest się czego bać?

Badania wykazały, że poziom arsenu w brązowym ryżu jest znacznie poniżej limitów uznawanych za niebezpieczne.

Dla przeciętnej osoby spożywającej ryż jako część zróżnicowanej diety, ryzyko związane z arsenem jest praktycznie zerowe. Tymczasem prawdziwe zagrożenie dla zdrowia płynie z czegoś zupełnie innego – z braku warzyw, owoców i pełnych ziaren w diecie. Większość ludzi nie przestrzega podstawowych zasad zdrowego żywienia, co prowadzi do znacznie poważniejszych konsekwencji zdrowotnych niż śladowa ilość arsenu w ryżu.

W Wielkiej Brytanii jedynie jedna osoba na tysiąc w pełni przestrzega narodowych wytycznych związanych z dietą. Brakuje tam pełnoziarnistych produktów, a nadmiar soli, cukru i przetworzonego jedzenia przyczynia się do ogromnego wzrostu zachorowań na otyłość i choroby z nią związane.

Pełnoziarniste ratowanie życia

Choroby sercowo-naczyniowe pozostają główną przyczyną zgonów na świecie – zabijają ponad 20 milionów ludzi rocznie. Co ciekawe, w czasie pandemii COVID-19 to właśnie te choroby okazały się groźniejsze niż sam wirus. Jednym z najprostszych sposobów, by zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia, jest spożywanie większej ilości pełnych ziaren – takich jak owies, komosa ryżowa, jęczmień czy właśnie brązowy ryż.

Choć ten ostatni zawiera więcej arsenu niż biały, jego korzyści dla zdrowia znacznie przewyższają potencjalne zagrożenia. Unikanie brązowego ryżu może mieć poważniejsze konsekwencje niż jego umiarkowane spożycie.

Warto przypomnieć sobie starą zasadę toksykologii: to dawka czyni truciznę. Nawet substancje uznawane za niebezpieczne mogą nie wywoływać żadnych negatywnych skutków zdrowotnych, jeśli występują w bardzo niskich ilościach. Arsen jest obecny naturalnie w środowisku – znajduje się w glebie, wodzie i powietrzu. Z tego powodu śladowe ilości mogą trafić do żywności, w tym właśnie do ryżu.

