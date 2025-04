Karambol na A4. Paraliż na drodze

Na autostradzie A4 doszło do kolejnego w tym tygodniu karambolu. W sobotę, około godziny 9:45, Straż Pożarna w Jaworze otrzymała zgłoszenie o wypadku. Przybyli na miejsce ratownicy stwierdzili, że udział wzięło w nim osiem samochodów, którymi podróżowały 24 osoby.

Karambol na A4. Osiem aut, siedmioro poszkodowanych

Z redakcją Polsatnews.pl rozmawiała sierżant sztabowy Paulina Domaradzka z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.

– Poszkodowanych w wypadku jest siedem osób – powiedziała. Z informacji przekazanych w komunikacie PSP wynika, że „jedna osoba została przetransportowana śmigłowcem do szpitala”.

„Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia linią gaśniczą, wsparciu zespołów ratownictwa medycznego oraz sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych” – wyjaśniła Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze. Nad usunięciem skutków karambolu pracują służby z Legnicy, Strzelina oraz Jawora.

Autostrada A4 została zablokowana w kierunku Zgorzelca.

Czwartek na autostradzie A4. Pożar dwóch aut, później karambol sześciu

To kolejne zdarzenie w tym tygodniu, do jakiego doszło na autostradzie A4. W czwartek około 5:15 samochód osoby najechał na tył pojazdu ciężarowego. Doszło do pożaru, który objął oba pojazdy. Kierowca ciężarówki zdążył odpiąć ciągnik siodłowy, dzięki czemu nie doszło do jego uszkodzenia. Ogień udało się opanować po ok. 45 minutach od zdarzenia. W Wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany. Nie ucierpiała również infrastruktura drogowa. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez służby.

Później około godziny 14 doszło do karambolu w Małopolsce, między miejscowościami Targowisko i Bochnia. O sytuacji poinformował mł. kpt. mgr Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

– W Stanisławicach w powiecie bocheńskim doszło do zderzenia sześciu samochodów – przekazał redakcji RMF FM. W karambolu udział wzięło sześć aut, którymi podróżowało dziewięć osób. Dwójka poszkodowanych trafiła do szpitala. Służby ratunkowe pracowały na miejscu zdarzenia. Ruch autostradą A4 w kierunku Tarnowa odbywał się pasem awaryjnym.

