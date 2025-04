Pies szarpie na spacerze? Ekspert o niezawodnym triku, który rozwiąże ten problem

Guide Dogs NSW/ACT to australijska organizacja zajmująca się szkoleniami psów oraz przygotowywaniem ich do roli psów asystujących. Ryan Jones, psi instruktor, jest często pytany o to, jak powstrzymać czworonoga od ciągnięcia smyczy lub ciągłego zatrzymywania się. Jego zdaniem nauczenie psa odpowiedniego poruszania się na smyczy jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa – szarpiący pies asystujący może zranić człowieka, którego prowadzi lub samemu znaleźć się w sytuacji zagrożenia w przypadku ucieczki.

Wyjście na spacer jak „wycieczka do Disneylandu”

– Nauczenie psa, aby ładnie chodził obok ciebie, sprawi, że spacer będzie przyjemniejszy i ulepszy doświadczenie zarówno dla ciebie, jak i twojego psa – powiedział Jones w rozmowie z australijską redakcją Nine.

Instruktor przedstawił prostą technikę szkoleniową, która nauczy psa poruszania się na smyczy. Należy pamiętać, żeby spacer traktować jak „wycieczkę do Disneylandu”. Zwierzę jest rozpraszane widokami, dźwiękami oraz zapachami – jest to przyczyną trudności w utrzymaniu się na właściwej drodze.

Nauka chodzenia na smyczy. Wystarczą rzeczy z naszej kuchni

Do nauki chodzenia na smyczy wystarczą drewniana łyżka i masło orzechowe. Pies trzymający się blisko nogi właściciela nagradzany jest tym smakołykiem.

– Od razu stałem się bardziej interesujący niż cokolwiek innego, co pies napotka na spacerze – powiedział Jones. Dawanie zwierzęciu „pozytywnych wzmocnień” natychmiast „zmieni jego zachowanie”.

Na późniejszym etapie szkolenia łyżkę z masłem orzechowym można zamienić na inny przysmak. Później można całkowicie zrezygnować z zachęty – pies będzie miał już dobre skojarzenia z trzymaniem się blisko nogi prowadzącego go właściciela.

Czytaj też:

To powinien wiedzieć każdy właściciel psa. Ekspertka ma ważną radęCzytaj też:

Popularne rasy dużych psów. Opublikowano nowy ranking