Sensacyjne odkrycie archeologów. Nasi przodkowie zażywali silne narkotyki

Naukowcy przeanalizowali związki chemiczne, które obecne były w 23 artefaktach wykonanych z kości i muszli. Zostały odnalezione na stanowisku archeologicznym Chavín de Huántar w Peru.

Ich praca opublikowana została na łamach czasopisma „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”. Zespołowi, który przyjrzał się przedmiotom, przewodniczył archeolog Daniel Contreras (University of Florida).

Ludzie przyjmowali ciężkie narkotyki już w starożytności?

W Chavín lokalna społeczność zbierała się, by brać udział w duchowych rytuałach. W trakcie takich spotkań wciągali nosem różne substancje, Miało to miejsce jeszcze przed narodzinami imperium Inków – mniej więcej około 1200-400 roku przed naszą erą.

Na sześciu z 23 artefaktów, które poddano analizie, odkryto nikotynę, pochodzącą prawdopodobnie z tytoniu, czyli Nicotiana tabacum, a także DMT, a więc dimetylotryptaminę, znajdującą się w napoju ayahuasca, przygotowywanym do dzisiaj między innymi z Acacii czy Mimosy. Cztery artefakty zawierały konkretnie liście rośliny o nazwie Anadenanthera colubrina. Dlaczego przedmioty te miały kształt rurek? Ponieważ służyły najprawdopodobniej jako inhalatory – wyjaśnił Contreras w rozmowie z portalem popularnonaukowym Live Science. – Rurki te są analogiczne do zwiniętych banknotów, przez które w filmach hazardziści wciągają kokainę – porównał do czasów współczesnych.

Naukowcy twierdzą, że zażywanie narkotyków wzmocniło podziały społeczne. Dostęp miały do nich elity, a robotnicy, którzy skupiali się na budownictwie, tworzyli wspaniałe zabytki w Chavín, ale nie zapraszano ich na rytuały.

LS wskazuje, że odkrycie może pomóc zrozumieć, jak przebiegała transformacja społeczeństwa w starożytnych Andach, która z egalitaryzmu ewoluowała w kierunku imperiów bardziej hierarchicznych, jak Tiwanaku (największy ośrodek kultury andyjskiej).

