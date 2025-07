Drogie parkowanie w centrum miast? Jest na to „sposób”

Kierowcy od lat narzekają na problemy z parkowaniem w centrach miast. Prof. Donald Shoup z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles podawał w swoim opracowaniu, że średni czas poszukiwania miejsca parkingowego to ponad osiem minut. Oszacował, że około 30 proc. ruchu ulicznego to kierowcy krążący w poszukiwaniu miejsca. Badania z 2020 roku oceniły, że takich pojazdów może być od 9 do nawet 56 proc., a kierowcy tracą średnio sześć minut na znalezienie wolnego miejsca.

Rozmawiamy z Szymonem Nieradką – od kilku lat stojącym na czele ruchu, który trafnie opisał problemy związane z parkowaniem w centrach miast. Wskazał też rozwiązania.

Tanie parkowanie? Światowy ekspert podaje sześć sposobów. Nad Wisłą stosujemy siódmy

Prof. Donald Shoup uważany był za największego guru od parkowania na świecie. W swoich pracach naukowych wskazuje na sześć sposobów na szukanie oszczędności przy parkowaniu pojazdu. Są to:

– używanie auta poza godzinami szczytu, kiedy parkowanie jest tańsze;

– parkowanie w tańszych miejscach i dalsze poruszanie się piechotą;

– krótsze parkowanie;

– parkowanie poza ulicą;

– wspólne podróżowanie i dzielenie kosztów na kilka osób;

– używanie publicznego transportu, jazda rowerem lub chodzenie na piechotę.

Szymon Nieradka zwraca uwagę, że badacz nie wymienia jednak najpopularniejszej techniki nad Wisłą – nielegalnego parkowania.

– W większości krajów jest nie do pomyślenia, że nielegalne parkowanie jest tańsze od legalnego – wyjaśnia.

Szymon Nieradka opowiada. Kilkuletnia walka z wiatrakami

W 2014 Nieradka prowadzi w Szczecinie kawiarnię i ma notoryczny problem z autami parkującymi w dwóch rzędach na chodniku.

– Rozmowy z kierowcami, ulotki, telefony na straż miejską – zero efektu – opowiada. Problemu z autami nie rozwiązały również spotkania ze strażnikami miejskimi, komendantem czy miejskimi urzędnikami w sprawie montażu słupków. Codzienne telefony do straży miejskiej zrodziły potrzebę przyspieszenia procesu. Rozmowy telefoniczne zastąpiono mailem.

– Po dziewięciu latach pracy nad automatyzacją mam serwis (uprzejmiedonosze.net), który pośredniczy w 10 tysiącach zawiadomień o nielegalnym parkowaniu miesięcznie – mówi Szymon Nieradka.

Patologie centr polskich miast. Nieaktualne przepisy i niewydolne służby

Jakie są największe problemy związane z parkowaniem w centrach miast?

1. Niewystarczające uprawnienia straży miejskiej: nie może odholować nieprawidłowo zaparkowanego auta, jeżeli nie blokuje ono innego pojazdu

– Udowodniłem to, parkując na Placu Pięciu Rogów. Nikt nie może mnie zmusić do opuszczeniu placu (a były wszystkie służby z centrum kryzysowym i burmistrzem dzielnicy włącznie), a straż miejska nie może mnie odholować – opowiada Nieradka.

2. Niewydolność straży miejskiej w porównaniu do kontrolerów strefy płatnego parkowania

Przykładowo w Warszawie:

– 50 kontrolerów SPPN w Warszawie wystawiło w 2023 roku opłaty dodatkowe na ponad 40 mln zł – od kierowców, którzy zaparkowali prawidłowo, ale nie uiścili opłaty za parkowanie w strefie (lub np. skończył im się bilet)

– 1300 strażników wystawiło mandaty na sumę 16 mln zł

Strażnik miejski w Warszawie wystawia mandat średnio co 28 godzin, kontroler SPPN – opłatę dodatkową co 30 minut.

3. Niewielka wysokość mandatu za nieprawidłowe parkowanie: mandat od straży miejskiej to 100 zł

Podzielenie budżetu SM Warszawa przez liczbę wystawionych przez tę formację mandatów daje szokującą liczbę – straż miejska kosztuje podatnika ponad 2 200 zł per mandat. A te opiewają najczęściej na… 100 zł. Taryfikator mandatów nie został zaktualizowany od listopada 2003 roku.

4. Tanie abonamenty dla mieszkańców strefy płatnego parkowania

Przykładowo, w Warszawie koszt abonamentu to 30 zł rocznie. W stolicy jest ok. 60 tys. takich abonamentów wobec 56,8 tys. miejsc postojowych w strefie. Do tego dochodzą ustawowe ulgi 100 proc. np. dla posiadaczy aut elektrycznych oraz szeroka grupa innych aut uprzywilejowanych. To wszystko sprawia, że statystyczny pojazd stojący w warszawskiej strefie płatnego parkowania zajmuje swoje miejsce za 12 groszy za dobę.

Wszystkie powyższe punkty sprawiają, że:

– w strefie płatnego parkowania jest niewielka rotacja aut;

– brakuje miejsc parkingowych dla aut wjeżdżających do strefy;

– bardziej opłaca się zaparkować nieprawidłowo niż na płatnym miejscu parkingowym – jest za darmo, a ryzyko otrzymania mandatu na 100 zł jest minimalne.

Szymon Nieradka w 2023 roku postanowił zająć się tematem parkowania na poważnie.

Miejska Agenda Parkingowa. Na początek cztery postulaty

– Obdzwoniłem wszystkie ruchy miejskie w Polsce. Zorganizowałem kilkutygodniowe warsztaty. I wspólnie wypracowaliśmy Miejską Agendą Parkingową. Pierwszy raz mieliśmy (jako środowisko) nie tylko opis problemu, ale też propozycję rozwiązań – opowiada.

Zebrane wokół aktywisty miejskie ruchy wypracowały 4 postulaty, których realizacja ma poradzić sobie ze wszechobecną „słupkozą” w polskich miastach, zniszczonymi chodnikami oraz zdewastowaną przez auta miejską zielenią.

– Postulujemy tylko cztery zmiany, bo uważamy je za najważniejsze i dające najszybsze efekty – dodaje Szymon Nieradka.

1. Strefa Uczciwego Parkowania

Parkując na wyznaczonym miejscu w strefie, kierowca płaci kilka złotych za godzinę;

Kierowca parkujący poza miejscem wyznaczonym płaci karę zgodnie z regulaminem strefy.

2. Koniec z przepisami sprzed 50 lat

Możliwość postoju pojazdu w całości na chodniku wyłącznie w miejscach przeznaczonych (infrastrukturą lub znakami).

3. Waloryzacja taryfikatora

Podniesienie minimalnego mandatu za wykroczenia związane parkowaniem ze 100 zł do 300 zł oraz zaostrzenie kar dla recydywistów regularnie łamiących przepisy dotyczące postoju aut.

4. Skuteczna ochrona zieleni

Dodanie do przepisów zakazu niszczenia i uszkadzanie roślinności oraz wprowadzenie odpowiednich mandatów.

Powyższą agendę poparło dotychczas kilkanaście organizacji i kilkudziesięciu samorządowców z całej Polski. Agenda Parkingowa wyewoluowała z wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich z 2023 roku.



– Polski kompromis parkingowy jest wbrew pozorom najbardziej niesprawiedliwy wobec kierowców. Piesi dostają jedynie rykoszetem. Przepisy, które premiują zachowania egoistyczne muszą się zmienić. Miasta wydają miliony na infrastrukturę i zieleń, która potem jest bezkarnie niszczona przez niewielką grupę najbardziej aspołecznych kierowców. Moje działania mogą ten nieunikniony proces jedynie przyspieszyć. I na to liczę – podsumowuje Szymon Nieradka.

