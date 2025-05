Podstępny wirus wyniszcza organizmy młodych. Nie wiedzą, że są nosicielami

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia z powodu zakażenia HCV (hepatitis C virus – wirus zapalenia wątroby typu C – WZW C) umiera rok do roku nawet pół miliona. Choroba ta jest podstępna i przewlekła – przez lata sieje spustoszenie w organizmie, nie dając żadnych lub znikome, łatwe do pomylenia z innymi, objawy. Gdy te stają się nieznośne, zwykle jest już za późno – na badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej stwierdzona może zostać marskość wątroby lub złośliwe (co byłoby pewne dopiero po badaniu histopatologicznym) guzy.

Na HCV chorują głównie osoby młode

Polska Agencja Prasowa podaje, że wirusem HCV możemy zarazić się przede wszystkim poprzez kontakt z płynem ustrojowym – krwią. Dzieje się to przy okazji operacji chirurgicznych, przetaczania krwi, pobierania jej, wykonywania tatuażu, piercingu (przekłuwania części ciała w celu założenia kolczyka lub innej ozdoby) czy korzystania z usług manicure lub pedicure (zabieg kosmetyczny polegający na zadbaniu o paznokcie rąk lub nóg).

Redakcja PAP-u zacytowała słowa jednego z ekspertów – profesora Krzysztofa Tomasiewicza, hepatologa, specjalisty chorób zakaźnych i prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych – który ujawnił, że na WZW zarażonych jest w Polsce około 145-150 tys. osób (około 0,5 procenta populacji ogólnej).

– Nasza analiza danych z dużej części ośrodków leczących pacjentów z WZW C wskazuje, że przeważnie są to osoby młode – w wieku 30-50 lat – wskazał prof. prof. Robert Flisiak, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

WZW C można łatwo i skutecznie leczyć

Czy z HCV da się wyleczyć? Jak najbardziej. Wystarczy zastosować terapię przeciwwirusową, która do 12 tygodni powinna wyeliminować wirusa z organizmu. Skuteczność leczenia jest bardzo duża – reaguje na nie nawet 99 proc. chorych. Jest też bezpieczna i dobrze tolerowana. O tym wszystkim przekonuje doktor habilitowany Jerzy Jaroszewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Wypowiedzi ekspertów, zacytowane przez PAP, pochodzą z wydarzenia Polish Liver Summit 2025, do którego doszło w ubiegłym miesiącu w Warszawie.

