Niezwykłe badanie krwi „zrewolucjonizuje leczenie raka”. Naukowcy mają dowody

Najnowsze doniesienia naukowe podają, że niezwykle czułe badania krwi mogą zrewolucjonizować diagnostykę raka. Biopsje płynne w przeciwieństwie do tkankowych są nie tylko szybsze, ale również mniej inwazyjne.

Rewolucyjne badanie zmieni diagnostykę raka

Przez lata w do diagnostyki raka płuc wykorzystywano biopsje tkankowe. Zebrany materiał wysyłany był następnie do badań, co wydłużało czas diagnozowania. Okazuje się jednak, że proces ten można znacząco skrócić. Wystarczy wykorzystać do tego biopsje płynne.

Przełomowa metoda diagnozowania raka została wykorzystana przy ustaleniu mutacji genetycznej u Rebeki Proctor, 41-latki, u której wykryto raka w czwartym stadium dopiero wówczas, gdy zaczęła kaszleć krwią.

Bałam się. Myślałam tylko o moich dzieciach i o tym, czy zobaczę, jak moja córeczka pójdzie do przedszkola, i o tym, jak wyjaśnię im moją diagnozę. To było po prostu rozdzierające serce – wyznała w rozmowie z news.sky.com.

Liczyły się każde sekundy. Lekarze zdecydowali się na połączeniu dwóch metod diagnostycznych. Biopsja płynna wykazała mutację genetyczną ALK w niedrobnokomórkowym raku płuc aż 10 dni wcześniej niż wyniki analizy biopsji tkankowej. Dzięki temu można było niezwłocznie wdrożyć ukierunkowanie leczenie, które zdaniem kobiety „przywróciło jej życie”.

„Najpierw badania krwi”. Naukowcy pewni swego

Naukowcy nie mają wątpliwości, w diagnozie wielu poważnych chorób należy zacząć od pozornie prostych badań – jak chociażby badania krwi. Twierdzą, że NHS England ma szansę stać się pierwszą służbą zdrowia, która wdroży metodę pod hasłem: „Najpierw badania krwi”, w diagnostyce raka płuc.

Badacze szacują, że z nowoczesnej metody mogłoby skorzystać nawet 15 tysiąca pacjentów. Twierdzą również, że biopsję płynną będzie można również sukcesywnie stosować do diagnostyki innych rodzajów raka w tym piersi, co pozwoli zaoszczędzić nawet 11 milionów funtów, jakie rocznie w Wielkiej Brytanii są wydawane na szczegółową analizę biopsji tkankowej.

Biopsje płynne wprowadzają nas w nową erę spersonalizowanej opieki onkologicznej. To fantastyczne, że możemy teraz rozszerzyć stosowanie tego rewolucyjnego testu w ramach brytyjskiej służby zdrowia (NHS), aby pomóc dostosować leczenie do potrzeb tysięcy pacjentów w całym kraju – powiedział Profesor Peter Johnson, krajowy dyrektor ds. klinicznych w zakresie leczenia raka w NHS.

Czytaj też:

Sztuczna krew. Jak daleko jesteśmy od jej masowego wykorzystywania?Czytaj też:

Ekspertka: Demencja nie musi być wyrokiem. Nawet 40 proc. przypadków można uniknąć