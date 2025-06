W kościele odsłonięto nowy obraz. Archanioł miał twarz księdza

W niewielkiej wsi na Opolszczyźnie, oddalonej o około 50 kilometrów od granicy z Czechami, w tamtejszym Kościele pod wezwaniem błogosławionej Bronisławy, 25 maja odsłonięto obraz przedstawiający jednego z najważniejszych świętych Kościoła katolickiego.

Wierni, którzy byli obecni podczas ceremonii, byli oburzeni – zauważyli bowiem, że twarz namalowanej postaci łudząco przypomina im ich księdza. „Byli w szoku” – relacjonuje serwis lokalna24.pl.

Parafianie wydali werdykt. „Niestosowne”

Oto szczegóły. Obraz był prezentem dla parafii – zamówiony został przez duchownego i namalowany przez jego przyjaciela-artystę. Gdy dzieło zostało ukończone, powieszono je zaraz za głównym ołtarzem w świątyni. Michał Archanioł to jedna z najważniejszych postaci w Biblii. Jako pierwszy – według legendy – miał sprzeciwić się upadłemu aniołowi – Szatanowi, gdy ten zbuntował się przeciwko Bogu i doprowadził do podziału w Królestwie Niebieskim.

Może dziwić jednak, dlaczego Archanioł przypomina księdza. „Wyjaśnił, że artysta wykorzystał jego twarz jako model, co dla niego samego było zaskoczeniem i wprawiło w zakłopotanie” – ustalili lokalni dziennikarze. Artystą kierowała konkretna idea – chciał on pokazać, że każdy może naśladować świętego z obrazu.

Wiernym pomysł nie przypadł do gustu. Kilka parafianek oceniło, że to zwyczajnie „niestosowne”, by wieszać takie „dzieło” w kościele. Duchowny przyznał rację i wnet ściągnął go ze ściany. Miał też na najbliższej mszy przeprosić za zamieszanie. „Podkreślił, że nie chciał wywoływać kontrowersji, a jego celem było obdarowanie parafii wyjątkowym dziełem” – pisze redakcja.

Pierwotnie obraz miał być wierną kopią znanego dzieła, autorstwa Henryka Rosena. Jego „Michał Archanioł” jest w Polsce dobrze znany – został namalowany ponad pół wieku temu w Stanach Zjednoczonych. Przyjaciel duchownego wzorował się na nim, ale zmienił istotny szczegół – rysy twarzy. „- Prezent nie został przyjęty, więc zostanie zdjęty – żartuje ksiądz” – cytuje kapłana lokalna24.pl.

Opolszczyzna. Skandal w Łąkach Kozielskich? W świecie sztuki to norma

Co ważne, praktyka, która polega na kopiowaniu obrazu, przy jednoczesnej zmianie jego niektórych elementów – na przykład wyglądu postaci – to nic nowego. Artyści na przestrzeni wieków wielokrotnie umieszczali rysy twarzy osób, które znali, a nawet malowali samych siebie, gdy tworzyli nowe obrazy lub kopie.

Przykład? – Niderlandzki malarz Rogier van der Weyden sportretował siebie jako św. Łukasza, klęczącego przed Marią i jednocześnie wykonującego szkic do obrazu – wymienia Beata Maciejewska, redaktorka dziennika „Gazeta Wyborcza”, ekspertka z zakresu historii sztuki.

