Tajemnicze zaginięcie dziewczyny. Gdzie jest Sabina?

To „poszukiwania opiekuńcze” – informują mundurowi. Nastolatka 10 czerwca „samowolnie oddaliła się z miejsca zamieszkania”. Niestety „Do chwili obecnej nie powróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z rodzicami” – ustalili.

Opole. Zaginęła 15-letnia Sabina Kudrzycka

15-latka pozostaje poza domem od tygodnia. Nikt nie wie, co się z nią dzieje. Mundurowi opublikowali jej rysopis: ma około 152 centymetry wzrostu, szczupłą budowę ciała, długie włosy (w kolorze ciemnego blondu) i oczy (brązowe).

„Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionej, proszony jest o kontakt z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Opolu pod numerem tel.: 47 861 25 45, 47 864 25 64 lub najbliższą jednostką policji na terenie całego kraju pod numerem 112” – apeluje policja.

Opolszczyzna. Kolejne zaginięcie. Jak wyglądają działania policji?

Niemal codziennie, na terenie całej Polski, dochodzi do zaginięć. Warto znać jednak statystyki policyjne, które mogą nieco uspokoić – wiele z poszukiwanych osób (często całych i zdrowych) odnajduje się. Choć pierwsze godziny od utraty kontaktu z bliskim są najistotniejsze (szczególnie w przypadku dzieci) i należy pilnie podjąć interwencję (wszcząć działania poszukiwawcze), to jednak z danych służb wynika, że z każdym dniem szansa na pozytywne zakończenie spraw rośnie. Nie powinno to jednak zachęcać kogokolwiek do rezygnacji z podejmowania czynności czy spowolnić działania. Do każdej sprawy należy podejść odpowiedzialnie i założyć, że mogło stać się coś niepokojącego.

Funkcjonariusze przy prowadzeniu poszukiwań mogą korzystać dziś nie tylko z zaawansowanej technologii, do której kiedyś nie mieli nawet dostępu. Współpracują też z licznymi organizacjami. Ponadto – jak w tym przypadku – proszą o pomoc internautów. Media społecznościowe pozwalają dotrzeć do każdego zakątka kraju (a nawet poza jego granice), więc nawet gdy zaginiony(a) oddalą się od miejsca zamieszkania na znaczą odległość, mogą zostać rozpoznani przez miejscowych.

Warto więc udostępniać policyjne notatki i posty publikowane na Facebooku czy platformie X.

