Gryzie i wchodzi do ucha? Wokół tego owada narosła masa mitów

Skorek występuje szeroko w całej Europie, również w Polsce.Najczęściej można go spotkać w ogrodach, pod kamieniami czy w warstwie ściółki. Jesienią zdarza się, że trafi do domów w poszukiwaniu ciepła.

Choć bywa niesłusznie demonizowany, skorek odgrywa ważną rolę w ekosystemie. Jest naturalnym wrogiem rybików cukrowych. Wbrew pozorom to rybiki powinny się go obawiać, a nie człowiek!

Szczypawki, znane też jako „zauszniki” lub „korce”, osiągają 10–15 mm długości. Ich smukłe, brunatne ciało zakończone jest charakterystycznymi cęgami, które pełnią różne funkcje: obronną, łowiecką, a nawet godową – większe szczypce mogą świadczyć o atrakcyjności samca. Mimo agresywnego wyglądu, to owady całkowicie nieszkodliwe dla ludzi.

Czy szczypawki gryzą? Czy mogą być groźne?

Jedno z najczęstszych pytań dotyczy tego, czy szczypawka może ugryźć człowieka. W rzeczywistości nie – skorek nie ma szczęk zdolnych do przebicia ludzkiej skóry. Może jedynie lekko uszczypnąć swoimi cęgami, jeśli poczuje się zagrożony, na przykład przygnieciony dłonią. Nie jest to jednak bolesne, ani nie pozostawia żadnych obrażeń.

Skorek nie jest jadowity, nie przenosi żadnych chorób i nie stanowi zagrożenia sanitarnego. Wręcz przeciwnie! To owad pożyteczny, który żywi się mszycami, jajami ślimaków i innymi resztkami organicznymi. Czasami może podgryźć młode rośliny czy liście, ale jego obecność w ogrodzie zazwyczaj sprzyja utrzymaniu równowagi biologicznej.

Czy skorek rzeczywiście wchodzi do ucha?

To mit, który krąży od lat; rzekomo skorki mają wślizgiwać się do ludzkich uszu i docierać aż do mózgu. Brzmi jak horror, ale nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

Źródłem tego przekonania może być łacińska nazwa gatunkowa – auricularia, która oznacza „uszny”. Naukowcy jednak tłumaczą, że nazwa ta odnosi się do kształtu skrzydeł, przypominających małżowinę uszną, a nie do zachowań owada.

Skorek unika ludzi, nie interesuje go wnętrze ludzkiego ucha. Tylko w bardzo nietypowych przypadkach, np. przy spaniu na gołej ziemi, mogłoby dojść do przypadkowego „spotkania” – ale to sytuacje skrajnie rzadkie i niegroźne.

Szczypawki w domu – co zrobić?

Gdy skorek zawita do domu, nie ma potrzeby panikować. Najczęściej dzieje się tak jesienią, gdy owady szukają schronienia przed zimnem i wilgocią. Wystarczy zadbać o szczelność drzwi i okien oraz uporządkować otoczenie domu. Zebrać mokre liście, kamienie i inne kryjówki.

Jeśli kilka osobników już się pojawiło, wystarczy je delikatnie usunąć – odkurzyć i wynieść na zewnątrz. Nie trzeba sięgać po żadne agresywne środki chemiczne.

Czytaj też:

Kleszcz wbił się w skórę? Tego pod żadnym pozorem nie róbCzytaj też:

Pluskwy, karaluchy i prusaki. Jak z nimi walczyć?