Japoński sposób na hortensje. Zostały trzy tygodnie

W japońskiej kulturze hortensje symbolizują głębokie emocje, takie jak żal, wdzięczność i przeprosiny. Kraj ten słynie z obficie kwitnących hortensji, kojarzonych z porą deszczową.

Hortensje kwitną do wczesnej jesieni, ale japońscy ogrodnicy wiedzą, że sierpień to kluczowy miesiąc, aby przygotować krzew do przyszłego sezonu. Zabiegi przeprowadzone przed nastaniem września pozwolą wzmocnić rośliny przed zbliżającą się zimą i zapewnią bujne kwitnienie w kolejnym roku.

Zabiegi pielęgnacyjne. Usuwanie przekwitłych kwiatostanów

Jednym z zabiegów jest usuwanie przekwitłych kwiatostanów. Poza aspektem wizualnym wzmacnia to hortensje i stymuluje roślinę do wypuszczania nowych pędów. Należy pamiętać, że pozostawione przekwitnięte kwiaty mogą gnić i zwiększać ryzyko chorób grzybowych.

W okresie kwitnienia hortensji nie można zapominać o nawożeniu odpowiednimi specyfikami, innymi niż wiosną i wczesnym latem. Pod koniec lata i na początku jesieni unikać należy nawozów azotowych – azot m.in. wydłuża okres wegetacyjny. Hortensja po użyciu takiego nawozu może nie zdążyć odpowiednio przygotować się do zimy. W sierpniu ogrodnicy powinni stosować nawóz zawierający potas oraz fosfor.

Chcąc cieszyć się pięknymi hortensjami, nie można zapominać o przycinaniu krzewów. Przypominamy jednak, że najlepiej zrobić to wczesną wiosną, przez pokazaniem się pąków. Ostrym i zdezynfekowanym sekatorem należy usuwać stare oraz zbutwiałe pędy.

Namnażanie hortensji. Piękny ogród w kolejnym sezonie

Chcąc zwiększyć liczbę krzewów hortensji, możemy je namnażać od czerwca do końca sierpnia. W tym celu trzeba wybrać silne i zielone pędy, przyciąć je na wysokości po drugiej parze liści. Z około 15-centymetrowych uciętych pędów należy usunąć dolne liście. Pędy następnie sadzimy w donicach, w podłożu bogatym w torf oraz perlit. Donice należy postawić na nasłonecznionym stanowisku, a zimą zabezpieczyć przez mrozem i wiatrem. Wczesną wiosną sadzonki przesadzić można do gruntu.

Pamiętać należy o zabezpieczeniu krzewów hortensji przed niską temperaturą oraz wiatrem. Dotyczy to szczególnie odmian, które nie są mrozoodporne, np. hortensja ogrodowa. Do zabezpieczenia krzewu użyć można agrowłókniny, a wokół korzeni rozsypać można torf lub korę.

Te wszystkie zabiegi pozwolą nam cieszyć się pięknymi hortensjami w kolejnym sezonie.

