Ponad 32 stopnie Celsjusza. Przepis na orzeźwiającą lemoniadę

Początek długiego weekendu zapowiada się upalnie. Synoptycy ostrzegają przed wysokimi temperaturami – w czwartek i w piątek termometry pokażą nawet 32 stopnie Celsjusza. W upały pamiętać należy o uzupełnianiu płynów. Jaki napój sprawdzi się w pogodę taką, jak dzisiaj?

Długi upalny weekend. Uwaga na odwodnienie

Wraz z potem tracimy niezbędne do życia minerały – sód, potas czy magnez. W dni upalne lub pełne wysiłku fizycznego sięgnąć można po wodę, napoje izotoniczne lub wody kokosowe. Kolejnym napojem, który nas orzeźwi i uzupełni braki może być domowa lemoniada. Pamiętajmy, aby w takie dni nie pić słodkich napojów gazowanych, alkoholu oraz napojów energetycznych – ich spożycie może doprowadzić do odwodnienia.



Przepisem na orzeźwiającą lemoniadę podzielił się na instagramie Dietetyk Powszechny. Przygotowanie jej jest proste, a w składzie są same naturalne składniki.

Do przygotowania napoju potrzebujemy następujące składniki:

– brzoskwinie – 250 g

– napar z herbaty – 4 szklanki

– woda – 75 ml

– erytrytol – 40 g

– kostki lodu

Orzeźwiająca lemoniada brzoskwiniowa. Przepis jest banalnie prosty

Przepis jest bardzo łatwy:

1. Brzoskwinie należy pokroić, a następnie zblendować z erytrytolem oraz odrobiną wody

2. Zblendowaną brzoskwinię należy zagotować w garnku

3. Po zagotowaniu zmniejszyć ogień i gotować, aż powstanie konsystencja syropu. Następnie odstawić masę i poczekać, aż ostygnie

4. Przecedzić syrop przez sitko

5. Zaparzyć herbatę i ostudzić ją

6. Do wysokiej szklanki wrzucić kilka kostek lodu, wlać syrop brzoskwiniowy oraz ostudzoną herbatę

7. Napój można ubogacić plastrem cytryny i brzoskwini lub liśćmi mięty



Lemoniada uzupełni nasze płyny i orzeźwi nas przy nadchodzących afrykańskich upałach.

