Ponad 32 stopnie Celsjusza. Przepis na orzeźwiającą lemoniadę

Początek długiego weekendu zapowiada się upalnie. Synoptycy ostrzegają przed wysokimi temperaturami – w czwartek i w piątek termometry pokażą nawet 32 stopnie Celsjusza. W upały pamiętać należy o uzupełnianiu płynów. Jaki napój sprawdzi się w pogodę taką, jak dzisiaj?
Długi upalny weekend. Uwaga na odwodnienie
Wraz z potem tracimy niezbędne do życia minerały – sód, potas czy magnez. W dni upalne lub pełne wysiłku fizycznego sięgnąć można po wodę, napoje izotoniczne lub wody kokosowe. Kolejnym napojem, który nas orzeźwi i uzupełni braki może być domowa lemoniada. Pamiętajmy, aby w takie dni nie pić słodkich napojów gazowanych, alkoholu oraz napojów energetycznych – ich spożycie może doprowadzić do odwodnienia.
Przepisem na orzeźwiającą lemoniadę podzielił się na instagramie Dietetyk Powszechny. Przygotowanie jej jest proste, a w składzie są same naturalne składniki.
Do przygotowania napoju potrzebujemy następujące składniki:
– brzoskwinie – 250 g
– napar z herbaty – 4 szklanki
– woda – 75 ml
– erytrytol – 40 g
– kostki lodu
Orzeźwiająca lemoniada brzoskwiniowa. Przepis jest banalnie prostyPrzepis jest bardzo łatwy:
1. Brzoskwinie należy pokroić, a następnie zblendować z erytrytolem oraz odrobiną wody
2. Zblendowaną brzoskwinię należy zagotować w garnku
3. Po zagotowaniu zmniejszyć ogień i gotować, aż powstanie konsystencja syropu. Następnie odstawić masę i poczekać, aż ostygnie
4. Przecedzić syrop przez sitko
5. Zaparzyć herbatę i ostudzić ją
6. Do wysokiej szklanki wrzucić kilka kostek lodu, wlać syrop brzoskwiniowy oraz ostudzoną herbatę
7. Napój można ubogacić plastrem cytryny i brzoskwini lub liśćmi mięty
Lemoniada uzupełni nasze płyny i orzeźwi nas przy nadchodzących afrykańskich upałach.
