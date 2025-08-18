Coraz więcej żmij w Polsce. Naukowcy wskazują na niepokojącą przyczynę

– W ostatnich latach obserwujemy w Polsce systematyczny wzrost jej populacji – wyjaśnia dr Tomasz Piasecki z Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Zdaniem eksperta sprzyjają temu coraz cieplejsze i dłuższe lata, które zwiększają szanse przeżycia i przezimowania młodych osobników.

Latem żmije są szczególnie aktywne. – W okresie letnim żmije są bardzo aktywne i kiedy tylko nas wyczują, usłyszą kroki, uciekają. Dodatkowo głośno syczą, by odstraszyć potencjalne zagrożenie – tłumaczy dr Piasecki. Próba schwytania węża jest jednak ogromnym błędem. – Bo przerażony gad będzie się bronić – dodaje.

Jak rozpoznać żmiję?

Żmiję zygzakowatą można łatwo odróżnić dzięki ciemnemu, zygzakowatemu wzorowi biegnącemu wzdłuż grzbietu. To gatunek stosunkowo niewielki – dorosły osobnik osiąga 80–90 cm długości. Występuje w trzech wariantach barwnych: szarym, brązowym oraz czarnym, przy czym ta ostatnia odmiana pojawia się najrzadziej.

Warto pamiętać, że gatunek ten jest objęty ochroną prawną. Nie wolno ich zabijać, kaleczyć ani płoszyć – za takie działania grozi grzywna, a nawet kara aresztu.

Czy żmija jest groźna?

Specjaliści podkreślają, że żmija zygzakowata nigdy nie zaatakuje człowieka pierwsza. Jeśli zauważymy ją na swojej drodze, najlepiej spokojnie się oddalić. Wąż powinien sam się wycofać.

Ukąszenie następuje jedynie w sytuacjach skrajnych – najczęściej w momencie przypadkowego nadepnięcia. Zanim jednak zaatakuje, gad ostrzega syczeniem. W przypadku ukąszenia należy unieruchomić kończynę i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Można także zastosować opaskę uciskową powyżej rany.

„Ukąszenie w przypadku dorosłego, zdrowego człowieka powinno obyć się bez komplikacji. Większą czujność należy zachować w odniesieniu do ukąszonych dzieci, osób starszych, osób z chorobami serca czy będących pod wpływem alkoholu” – przypomina Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach.

Czytaj też:

Ruszyły „sierpniowe naloty” nietoperzy. Coraz częściej wpadają do mieszkańCzytaj też:

Co nas gryzie latem? Sprawdź, na jakie ukąszenia uważać w lesie, ogrodzie i na plaży!