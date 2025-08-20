Minister doznał udaru na wizji. Wezwano karetkę

Po doznaniu udaru polityk trafił do szpitala. W placówce medycznej nie spędził dużo czasu. Pomimo bardzo poważnego stanu, w jakim się znalazł, lekarzom udało się przywrócić mu zdrowie – minister zapowiedział już swój powrót, chce dalej kierować swoim resortem.

Minister dostał udaru na antenie. Prezydent odwiedził go w szpitalu

Do zdarzenia doszło na początku sierpnia na antenie telewizji Pink. Darko Glišić – minister inwestycji publicznych – poczuł się źle, co zauważyli prowadzący. Transmisja została wkrótce przerwana, a polityk otrzymał pilną pomoc – jeszcze w studiu. Feralnego dnia media pisały nieoficjalnie, że szef dużego i ważnego resortu doznał „krwotoku do mózgu”. Tak pisał m.in. serwis timebalkan.com. Potem zostało to potwierdzone.

Na miejsce wezwano karetkę pogotowia z zespołem ratownictwa medycznego. Glišić wkrótce znalazł się w szpitalu, gdzie otrzymał fachową pomoc. Niedługo później opuścił ją, a także zapowiedział powrót do pełnienia obowiązkowych – jako szef resortu inwestycji publicznych. Tak podały serbskie media. Mówił o tym także sam prezydent – Aleksandar Vučić. Głowa państwa osobiście zresztą pofatygowała się do placówki med., w której przebywał minister, by odwiedzić go na oddziale neurologicznym.

Minister doznał krwotoku do mózgu na wizji. Jakie objawy rozpoznali prowadzący?

Udar można niekiedy łatwo rozpoznać – tak było właśnie w przypadku Glišicia, który zaczął mieć problemy z mową. Na krótkim fragmencie – wycinku programu – widać też, jak opada mu powieka i kącik ust. To jeden z objawów, który świadczy o krwotoku. Jego zauważenie wymaga pilnej reakcji – pomocy trzeba w takim przypadku udzielić jak najszybciej, by chory miał możliwość powrotu do pełni zdrowia.

