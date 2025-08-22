Po kawie będziemy szczuplejsi? Badania nie pozostawiają złudzeń

Ludzki organizm nieustannie przekształca pokarm w energię. Okazuje się, że kawa może pobudzić metabolizm na kilka sposobów.

Kawa przyspiesza spalanie kalorii. Pomoże w odchudzaniu?

Dzięki kawie na około trzy godziny metabolizm może przyspieszyć o 5-20. Jedno z badań wykazało, że 100 mg kofeiny przyjmowanej co dwie godziny przez 12 godzin zwiększyło wydatek energetyczny o 150 kcal u osób z prawidłową masą ciała oraz o 79 kcal u osób z nadwagą.

Przyspieszony rozkład tłuszczu dzięki kawie

Kolejnym efektem zawartej w kawie kofeiny jest poprawienie procesu rozkładu tłuszczu. Zależy on od wielu czynników, w tym masy ciała. Jedno z badań wykazało, że kawa znacznie bardziej wspomagała rozkład tłuszczu u osób o szczuplejszej masie ciała niż u osób z nadwagą.

Niektóre badania skupiły się na apetycie. Zgodnie z nimi wypita przed posiłkiem kawa zmniejsza całkowitą liczbę spożywanych kalorii. Jedno z badań wykazało, że kofeina zmniejszyła u mężczyzn spożycie o około 20 proc. kalorii. Na kobiety kofeina tak nie wpływała.

W jednej filiżance kawy znajdziemy kofeinę, tiaminę (witaminę B1), niacynę (witaminę B3), potas, magnez, wapń oraz fosfor.

Efekty uboczne kawy. Ile filiżanek można wypić bezpiecznie?

Nie wolno jednak zapominać o efektach ubocznych, które mogą wystąpić u niektórych osób. Wśród nich wymienia się przyspieszone tętno lub zwiększone ciśnienie krwi. Warto skonsultować ten efekt z lekarzem, szczególnie przez osoby, które w przeszłości miały problemy z ciśnieniem. Inną wadą spożywania kawy jest zmniejszone wchłanianie wapnia. Efekt ten można zniwelować, dodając bogate w wapń mleko. Duża ilość pitej kawy może również nasilić bezsenność – kofeina może działać na smakosza kawy przez 4-6 godzin.

Dla większości osób bezpieczne jest spożywacie do około 400 mg kofeiny dziennie. Równa się to trzem – pięciu filiżankom kawy. Zaleca się ograniczenie spożycia tego napoju przez dzieci i młodzież, kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią czy osoby z problemami z tolerancją kawy.

Czytaj też:

W sobotę w Biedronce rekordowo tania kawa. Olej i jajka za pół ceny. Dawno nie było takiej ofertyCzytaj też:

Kawa, którą piją miliony Polaków, teraz ponad 20% taniej w Biedronce! Zobacz, kiedy iść na zakupy