Wybierasz te warzywa? Masz 20 procent mniej szans na raka. Nowe badanie

Wartość brokułów czy brukselki od dawna jest niepodważalna. Teraz naukowcy przedstawiają kolejny powód, by włączyć je do codziennej diety – regularne jedzenie warzyw krzyżowych może obniżać ryzyko zachorowania na raka jelita grubego.

Ta groźna choroba XXI wieku zajmuje trzecie miejsce pod względem liczby diagnoz na świecie i drugie wśród nowotworów o najwyższej śmiertelności. W 2022 roku pochłonął aż 903 859 istnień. Co roku odnotowuje się blisko 1,9 miliona nowych przypadków, ale wczesne rozpoznanie daje szansę na skuteczne leczenie. Kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój tej choroby jest dieta – a ta pozostaje w pełni pod naszą kontrolą.

Wybierasz brokuły? Masz nawet 20 procent mniej szans na raka

Najnowsza analiza opublikowana w czasopiśmie BMC Gastroenterology wykazała, że osoby, które spożywają większe ilości warzyw krzyżowych (między innymi brokuły, brukselkę, kalafior czy kapustę), mają nawet o 20 procent niższe ryzyko zachorowania na raka jelita grubego. Dane pochodzą z 17 badań obejmujących aż 639 539 uczestników. Najlepszy efekt ochronny zauważono przy dziennym spożyciu 20–40 gram tych warzyw.

Warzywa krzyżowe dostarczają flawonoidów, błonnika, witaminy C i karotenoidów, ale ich największą siłą są glukozynolany. W trakcie gryzienia rozpadają się one na bioaktywne izotiocyjaniany – związki o silnym działaniu antynowotworowym. Te cząsteczki neutralizują enzymy rakotwórcze, wywołują śmierć komórek nowotworowych, hamują rozwój naczyń krwionośnych w guzach i blokują cykl komórkowy komórek złośliwych.

Ile brokuł ów wystarczy?

Naukowcy podkreślają, że już 20 gram warzyw krzyżowych dziennie może działać ochronnie. Co ciekawe, zwiększanie tej ilości powyżej 40–60 gram nie daje dodatkowych korzyści. Jednocześnie badacze przestrzegają, że choć wyniki są bardzo obiecujące, nadal potrzebne są kolejne badania, aby w pełni potwierdzić zależność między dietą a ryzykiem raka jelita grubego.

Jedno jednak nie ulega wątpliwości. Brokuły, brukselka czy kalafior to prawdziwe bomby witaminowe, po które zdecydowanie warto sięgać – nawet jeśli nie każdy jest ich fanem.

