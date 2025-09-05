Tajemniczy telefon do łowczego. „Upuściłem krew”

W czwartek (4 września), na terenie jednego z miast w województwie łódzkim, odkryto ciało brutalnie zabitego przedstawiciela rodziny świniakowatych.

Zwłoki porzucono w śmietniku przy wiacie. Odkrycia dokonali mieszkańcy miejscowości.

Ziemia Łódzka. Okropne odkrycie w śmietniku na terenie Konstantynowa

Znalezisko wstrząsnęło internetem, m.in. za sprawą artykułu dziennikarzy TVN24. Redakcja ustaliła, że po odkryciu ciała zmarłego dzika miejscowi niezwłocznie wykonali telefon na policję. Przedstawiciele lokalnych służb poinformowali w rozmowie ze stacją, że zwierzę zginęło najprawdopodobniej przy „udziale osób trzecich” – przynajmniej na to wskazują obrażenia. Lokalny serwis konstantynow.info pisze, że dzik miał mieć „poderżnięte gardło”. Został też „wypatroszony” i, jakby tego było mało, miał również „ślady sznurów” na nogach.

Na miejscu funkcjonariusze prowadzili czynności. – Pojechała tam grupa dochodzeniowo-śledcza. Będziemy wyjaśniać, w jakich okolicznościach to zwierzę się tam znalazło i kto jest odpowiedzialny za jego śmierć – zapowiedziała podkomisarz Agnieszka Jachimek, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, cytowana przez TVN24.

Stan zwłok zwierzęcia był wystarczającym argumentem, by zdecydowano o wykonaniu sekcji zwłok, która została już zlecona. Policja będzie badała teraz sprawę we współpracy z miejscową prokuraturą.

Telefon do łowczego. Anonimowy mężczyzna poprosił go o radę. Nie wiedział, że popełnił poważny błąd

W piątek (5 września) z TVN24 skontaktował się jeden z łowczych z Łodzi. Ujawnił, że otrzymał niedawno telefon od (prawdopodobnie) jednego z mieszkańców Ziemi Łódzkiej. Ten zapytał go, jak „bezpiecznie skonsumować dzika”. Mężczyzna przyznał, że znalazł zwierzę w pobliżu jednej z dróg. Postanowił zatrzymać swój samochód i umieścić ssaka w bagażniku. Twierdził, że świniowaty zmarł w wyniku wypadku drogowego.

Osoba o nieznanej tożsamości poinformowała też eksperta, że w domu oprawiała dzika, m.in. „upuściła mu krew”. Planowała następnie przygotować mięso i zjeść. Wtedy mężczyzna dowiedział się od łowczego, że zgodnie z prawem nie może przetrzymywać zwłok saka. Sprawca oznajmił wówczas, że w takim razie „pozbędzie się” znaleziska. Niedługo po niepokojącym telefonie łowczy wybrał numer na pobliską komendę. Możliwe, że to właśnie mężczyzna, z który rozmawiał, jest odpowiedzialny za umieszczenie ciała zwierzęcia w śmietniku.

