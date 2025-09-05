13-letni wędkarz złowił ogromnego halibuta. Padł nowy rekord świata?

Gatunek ryby Hippoglossus hippoglossus zamieszkują wody w rejonie okołoarktycznym. Można je spotkać u wybrzeży Kanady czy Grenlandii, a także w Morzu Północnym i Białym. Żyją także w północnej części Zatoki Biskajskiej czy (rzadziej) w Morzu Bałtyckim. Mają charakterystyczny wygląd – mierzą nawet trzy i pół metra długości i potrafią osiągnąć 300-kilogramową masę ciała. Upodobały sobie szczególnie głębiny i chłód – idealne warunki dla ich rozwoju to dwa i pół kilometra pod poziomem wody i około osiem stopni Celsjusza. Żywią się głównie małymi rybami (ewentualnie krabami lub mięczakami).

Właśnie na halibuta atlantyckiego zapolować postanowił pewien 13-latek. Miał sporo szczęścia i niebywałe umiejętności jaka na swój wiek – młodzieniec najprawdopodobniej pobił rekord świata.

13-latek złowił gigantycznego halibuta. Ile ważyła ryba?

Chłopiec jest mieszkańcem Hampton w stanie New Hampshire (północno-wschodni rejon Stanów Zjednoczonych). Wybrał się w okolice wybrzeża Nowej Anglii – konkretnie na Cashes Ledge. W poniedziałek (1 września) czyhał od rana na upragniony, rzadkiej wagi okaz H. hippoglossus.

Gdy w końcu halibut chwycił za haczyk (na którym znajdował się małymintaj – Gadus chalcogrammus) 13-latek nie wytrzymał. – Szczerze mówiąc, chyba krzyknąłem – mówi, cytowany przez „The Independent”. Po „30-minutowej walce” udało mu się wyciągnąć ją na powierzchnię.

Kapitan statku, który był świadkiem wyczynu 13-latka, przyznaje, że zaimponowało mu opanowanie młodzieńca (pomijając początkowy okrzyk zachwytu). Z zimną krwią oddał się zadaniu. – Nie puścił ani razu. Nie pozwolił nikomu dotknąć wędki. Pracował nad rybą, pracował nad nią. W końcu ryba zaczęła się męczyć – relacjonuje mężczyzna w rozmowie z dziennikiem.

Gdy ryba została już ostatecznie złowiona, wszyscy obecni na miejscu byli „w euforii”. – O mój Boże – krzyknęli, wspomina szef załogi jednostki rybackiej.

Chłopiec czeka na decyzję International Game Fish Association

Zanim rybę pokrojono, została dokładnie zważona i obfotografowana. Powstał także film. 13-latek złożył też później wniosek o wpisanie do rejestru rekordów świata Międzynarodowego Stowarzyszenia Wędkarstwa Sportowego. Liczy, że jego wyczyn zostanie uznany przez organizację. Rodzina chłopca chce też wysłać wniosek m.in. o wpisanie do rejestru rekordów juniorów w kategorii halibuta atlantyckiego.

