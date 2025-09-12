Prosty trik ogrodników. Tak można pomóc ptakom we wrześniu

Wrzesień to kluczowy miesiąc w życiu wielu ptaków. Młode osobniki, które dopiero opuściły gniazda, intensywnie szukają pożywienia, a dorosłe ptaki muszą zgromadzić zapasy energii, by przetrwać zimę. W tym okresie szczególnego wsparcia potrzebują wróble, szpaki, kosy, rudziki i inne popularne gatunki ogrodowe.

Jabłka i gruszki – jesienny przysmak dla skrzydlatych gości

Eksperci ogrodnictwa radzą, by ogrodnicy podawali ptakom świeże jabłka i gruszki. Owoce można pokroić na mniejsze kawałki i ułożyć je na trawniku – najlepiej po ostatnim koszeniu – lub w budkach lęgowych przystosowanych do karmienia. Szczególnie lubią je drozdy i kosy. Warto unikać spleśniałych czy przesolonych produktów, a także suszonych owoców, które mogą być toksyczne dla innych zwierząt w ogrodzie.

Jak dokarmianie wpływa na populacje ptaków

Badania ornitologów i ekologów pokazują, że regularne dokarmianie ptaków przez cały rok sprzyja zwiększeniu liczebności zagrożonych gatunków. Wspieranie skrzydlatych mieszkańców ogrodów to inwestycja w bioróżnorodność – ptaki pełnią bowiem ważną rolę w ekosystemie, m.in. regulując populacje owadów.

Klucz do zdrowia ptaków

Umieszczając karmę w ogrodzie, należy zadbać o bezpieczeństwo ptaków. Owoce i inne przekąski powinny znajdować się na otwartej przestrzeni, z dala od kryjówek dla kotów czy innych drapieżników. Budki i karmniki trzeba regularnie czyścić gorącą wodą z mydłem, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się chorób.

Oprócz owoców, ptakom warto podawać również niesolone orzeszki ziemne. Sikory sosnowe i sójki chętnie je zbierają, by później ukrywać w różnych zakamarkach ogrodu – to ich sposób na gromadzenie zapasów na zimę. Sójki są szczególnie aktywne jesienią, a ich obserwowanie może być dodatkową przyjemnością dla ogrodników.

