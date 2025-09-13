MSWiA radzi, jak skompletować plecak ewakuacyjny. W temat wprowadza nas gra online

„W czasie wojny i kryzysu życie staje się nieprzewidywalne, a codzienność pełna jest zagrożeń i niepewności. W takich chwilach kluczowe jest zachowanie zimnej krwi, przygotowanie do ewakuacji i poszukiwanie sposobów na minimalizowanie ryzyka” – piszą urzędnicy na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

„Bądź gotowy”. MSWiA przygotowuje nas na najgorsze

Eksperci z ministerstwa przygotowali specjalny poradnik „Bądź gotowy”, który wyjaśnia, jak przygotować się do funkcjonowania w sytuacji kryzysowej. Dowiemy się z niego, co zrobić, by uniknąć zagrożenia i jak się zachować podczas jego wystąpienia. Resort przypomina, że sytuacje kryzysowe są różne i nie zawsze muszą być efektem działań człowieka.

MSWiA przypomina, że na czas zagrożenia warto mieć przygotowany specjalny plecak, gotowy do zabrania z domu podczas nieprzewidzianej ewakuacji. Muszą się w nim znaleźć rzeczy, które pozwolą przetrwać pierwsze 72 godzin. Mowa m.in. o wodzie butelkowanej lub filtrach do uzdatniania wody. Konieczna jest też apteczka pierwszej pomocy, leki osobiste i środki higieniczne oraz do dezynfekcji.

W apteczce powinny znaleźć się dodatkowo rękawiczki lateksowe, koc termiczny, opatrunki jałowe, jednorazowe chusteczki odkażające i ampułki soli fizjologicznej, maseczka do sztucznego oddychania, nożyczki, plastry różnej wielkości, bandaż, chusta trójkątna, plastry mocujące i opaska uciskowa.

Wśród lekarstw, oprócz tych osobistych, przydadzą się leki przeciwbólowe, przeciwbiegunkowe i przeciwalergiczne. Do środków higienicznych wartych zabrania zaliczymy: mydło, pastę i szczoteczkę do zębów, mały szampon, krem z filtrem UV, krem przeciw odmrożeniom, podpaski, tampony, chusteczki higieniczne i ręcznik szybkoschnący.

Co warto mieć w plecaku ewakuacyjnym?

Nasz plecak powinien zawierać także zabezpieczone przed wilgocią dokumenty i ich kopie na pendrive. Pamiętajmy o dowodzie osobistym, akcie własności mieszkania, informacjach medycznych, ubezpieczeniu, akcie urodzenia, ślubu, zgonu, dokumentach dotyczących świadczeń socjalnych. Warto też mieć przy sobie gotówkę w różnych nominałach.

Jeśli mamy więcej miejsca, warto spakować latarkę i radio na baterie lub na korbkę, scyzoryk lub multitool, zapalniczkę, zapałki i kompas. W dzisiejszych czasach cenne jest także posiadanie naładowanego telefonu i powerbanku, ładowarki, pasujących kabli i o zapasowych baterii. Można mieć dodatkowo alternatywną łączność (np. walkie-talkie).

Ważnym elementem będzie żywność wysoko odżywcza, której nie trzeba dodatkowo przygotowywać. Mowa tu o batonach energetycznych, suszonych owocach, bakaliach. Domownicy powinni mieć też spakowane ubrania na różne pory roku, w tym również odzież przeciwdeszczową. Warto pamiętać o czymś do zasłonięcia ust podczas zadymienia. Cenne będą też śpiwór, karimata, mapa topograficzna, a nawet najzwyklejsze worki na śmieci.

Ministerstwo przygotowało nawet prostą grę online, dzięki której sprawdzimy swoją wiedzę i łatwiej zapamiętamy, co należy spakować do plecaka ewakuacyjnego.

