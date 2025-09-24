Tragedia na terenie kościoła. Nie żyje 56-letni ksiądz

Pomimo udzielenia pierwszej pomocy 56-letni duchowny zmarł. O nagłej śmierci kapłana poinformował jego przełożony.

Komunikat prasowy arcybiskupa zasmucił parafian.

Niespodziewana śmierć 56-letniego księdza. Do szpitala transportowano go śmigłowcem

Nie żyje ojciec Linh Bui – zarządca parafii św. Anny w Elgin (miejscowość w amerykańskim stanie Oklahoma) – poinformował w poniedziałek (22 września) portal Catholic News Agency. 56-letni kapłan zasłabł i upadł w zakrystii. Odniósł bardzo poważne obrażenia – stąd też dyspozytor pogotowia zdecydował wezwać na teren parafii zespół ZRM w helikopterze (odpowiednik polskiego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego).

O śmierci kapłana pisał arcybiskup Oklahoma City – Paul Coakley. W sieci pojawiło się krótkie oświadczenie hierarchy kościelnego. „Z wielkim smutkiem informuję, że o. Linh Bui zmarł wskutek odniesionych obrażeń” – czytamy.

W placówce medycznej (centrum urazowym Uniwersytetu Oklahomy), do której 56-latek trafił i gdzie ostatecznie zmarł, była przy tym obecna jego rodzina. Odszedł w spokoju, otoczony bliskimi. Abp Coakley zwrócił się do wiernych, by pamiętali w modlitwie o duszy proboszcza. „Organizacja pogrzebu zostanie zorganizowana w najbliższej przyszłości” – zapowiedział.

Lekarze „robili wszystko, co w ich mocy”

Agencja prasowa CNA podała, że po przybyciu do szpitala poszkodowany od razu trafił na stół operacyjny. Parafia św. Anny zaznaczyła, że specjaliści „robili wszystko, co w ich mocy”, by uratować życie duchownego, ale nie udało im się.

Przyczyna zgonu nie jest znana, ale wiadomo, że feralnego dnia, gdy doszło do incydentu na terenie zakrystii, proboszcz doznał (między innymi): urazu mózgu, klatki piersiowej, a także zapadnięcia jednego płuca.

Czytaj też:

Nie żyje Claudia Cardinale. Była ikoną kina i wszystkich WłochówCzytaj też:

Awaria na Lotnisku Chopina. Pasażerowie od kilkunastu godzin czekają na lot