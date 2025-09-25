Pięć osób rannych, dwie w szpitalu. Wszystko przez wiewiórkę

W San Rafael, mieście oddalonym o około 32 kilometry na północ od San Francisco, odnotowano niepokojące zdarzenia. W dzielnicy Lucas Valley pojawiła się „bardzo złośliwa” wiewiórka, która zaatakowała co najmniej pięć osób. Dwie z nich odniosły na tyle poważne obrażenia, że musiały trafić do szpitala.

Jedną z poszkodowanych jest Joan Heblack, która podczas spaceru przeżyła atak zwierzęcia. – Zacisnęła się na mojej nodze. Krzyczałam: „Zdejmijcie to ze mnie!” – opowiadała w rozmowie z lokalną stacją KGO-TV.

Podobny incydent spotkał Isabel Campoy. Wiewiórka rzuciła się jej na twarz, a następnie na ramię, zostawiając bolesne i krwawiące rany.

Strach i ostrzeżenia mieszkańców

Zaniepokojeni mieszkańcy zaczęli ostrzegać się nawzajem. W okolicy pojawiły się ulotki przestrzegające przed „bardzo złośliwą wiewiórką, która pojawia się znikąd”. Nieoficjalnie mówi się, że poszkodowanych może być więcej niż pięć osób.

Lisa Bloch z organizacji Marin Humane podkreśliła, że od połowy września nie odnotowano nowych przypadków, ale jeśli agresywne zachowania się powtórzą, władze będą zmuszone do odłowienia zwierzęcia.

Dlaczego wiewiórka stała się agresywna?

Specjaliści wskazują, że nietypowe zachowanie zwierzęcia to najprawdopodobniej efekt dokarmiania przez ludzi. – Widzieliśmy już takie przypadki. Zazwyczaj to efekt tego, że ktoś regularnie karmił zwierzę – wyjaśnia Bloch.

Ekspertka dodała także, że wiewiórki nie przenoszą wścieklizny, jednak mimo to dokarmianie dzikich zwierząt jest ryzykowne i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

