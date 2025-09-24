Koty mogą mieć dominującą łapę. Tego mogliście nie wiedzieć
Udostępnijdodaj Skomentuj

Koty mogą mieć dominującą łapę. Tego mogliście nie wiedzieć

Dodano: 
Kot, zdjęcie ilustracyjne
Kot, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Jacco Rienks
Według badań najstarszy kot domowy żył 9500 lat temu. Przedstawiamy kilka ciekawostek, których mogliście nie znać.

Koty są towarzyszami ludzi od tysięcy lat. Według badań najstarszy kot domowy żył 9500 lat temu. Obecnie, obok psów, to najpopularniejsze zwierzęta domowe. Pomimo ich codziennej obecności w naszych życiach wciąż pozostają tajemnicą dla wielu z nas. Przedstawiamy kilka ciekawostek, które pozwolą lepiej poznać koty.

1. Twój kot ma typ osobowości

Ludzie mają różne typy osobowości. Do ich badań i analizy stosuje się kilka testów i typologii. Okazuje się, że koty również mają różne typy. Na Uniwersytecie Lincoln w Anglii przeprowadzono badania, w wyniku których opisano pięć typów kociej osobowości:

– Ludzki kot – ten kot kocha swoich ludzi i dzieli z nimi swój dom, życie i przestrzeń osobistą;
– Kot myśliwy – ten kot jest najbardziej zdziczały i angażuje się w polowania, zarówno na żywą, jak i zabawkową zwierzynę;
– Koci kot – ten kot kocha swoje rodzeństwo i często okazuje czułość innym kotom;
– Kot zrzędliwy – ten kot nie lubi być często brany na ręce i jest wrażliwy na otoczenie, dotyk i głośne dźwięki;
– Kot ciekawski – ten kot jest bardzo ciekawski i ciągle węszy nowe osoby i rzeczy.

Z kolei naukowcy z Uniwersytetu Australii Południowej podzielili koty ze względu na poniższe cechy:

– Neurotyczność (płochliwość) — ta cecha określa, jak bardzo twój kot jest nieśmiały, lękliwy, niepewny siebie i podejrzliwy wobec ludzi;
– Ekstrawersja (otwartość) — ta cecha mierzy aktywność, ciekawość, otwartość, czujność, pomysłowość i inteligencję twojego kota;
– Dominacja — zachowania agresywne, zastraszanie i asertywność wobec innych kotów są cechami charakterystycznymi;
– Impulsywność — ta cecha ocenia, jak nieprzewidywalny i lekkomyślny jest twój kot;
– Ugodowość — ta cecha odzwierciedla, jak czuły, ugodowy i kochający jest ywój kot wobec ludzi.

2. Koty mają unikalny sposób chodzenia

Koty mają unikalny w świecie zwierząt sposób chodzenia. Najpierw poruszają prawymi łapami – przednią i tylną, a potem lewymi. W pewnym sensie poruszają jednocześnie połową ciała. Wśród zwierząt w ten sposób chodzą poza nimi jedynie wielbłądy i żyrafy.

3. Koty są bardzo szybkie

Kot potrafi podczas biegu osiągnąć prędkość nawet 48 km/h. Oznacza to, że w wyścigu na 100 m pokonałby najszybszego człowieka.

4. Koty mają dominującą łapę

Podobnie jak ludzie, koty mają dominującą łapę. Badania wykazały, że u samców częściej dominuje lewa, u samic – prawa.

Czytaj też:
Kot lepszy niż prognoza pogody? Zdumiewające odkrycie naukowcówCzytaj też:
Wylęgarnia kleszczy w domu? Sprawdź te miejsca, zanim będzie za późno

Źródło: WPROST.pl