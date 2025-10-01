Wyjątkowy spektakl. Harvest Moon rozświetli niebo w Polsce

Za kilka dni, na około godzinę przed wschodem Słońca, na niebie pojawi się Księżyc Żniw. To, jak sama nazwa wskazuje, było niegdyś jedno z ważniejszych zjawisk, którego wypatrywali rolnicy. Dlaczego? Dzięki niemu mogli dłużej pracować w polu – w końcu księżyc w swej okazałości odbijał światło słoneczne i działał niczym latarnia, z czego żniwiarze (m.in. ci, którzy zbierali plony kukurydzy, co robi się zwykle w okolicy września czy listopada) chętnie korzystali, gdy nie było jeszcze elektryczności.

Dziś Harvest Moon ma głównie walory rozrywkowe i informuje o najbliższej równonocy jesiennej. Trzecia w kolejności roku kalendarzowego pora roku rozpoczęła się co prawda 23 września (i potrwa do 21 grudnia), ale wystąpienie Księżyca Żniw może się trochę opóźnić, jak jest w tym przypadku. Dziennik „The Independent” przypomina, że w 1987 roku to wyjątkowe zjawisko nadeszło właśnie 7 października.

To samo czeka nas w 2025 r. – we wtorek, na początku 41. tygodnia roku, około godziny 5:48, niebo rozświetli superksiężyc. Będzie to pierwsze takie wydarzenie od miesięcy.

7 października na niebie zobaczymy „wielki księżyc”

Źródło podaje, że dzięki „iluzji księżycowej” Harvest Moon będzie wydawał się znacznie większy, gdy znajdzie się blisko horyzontu.

Co ciekawe, dla wielu przez to ziemski, naturalny satelita wydaje się zmieniać swoje rozmiary. Ma też wtedy bardziej pomarańczową barwę, co jest efektem atmosfery – światło księżyca wschodzącego nisko nad horyzontem rozprasza się i nadaje mu ciepłą barwę.

Warto wiedzieć, że z pełni superksiężyca korzystali niegdyś nie tylko rolnicy – pomagała ona w nawigacji, polowaniach czy podróżach. Dziś częściej doszukujemy się tutaj walorów romantycznych – postrzegamy je jako piękne widowisko astronomiczne, które nadaje nocy szczególnego klimatu.

