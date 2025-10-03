27-letnia Polka zmarła na Bali. Żyła na ekstremalnej diecie

Dramatyczną historię Karoliny, 27-letniej Polki, która zmarła w grudniu 2024 roku na Bali, opisał amerykański portal „The Cut”. Dziennikarze ujawnili kulisy jej ostatnich dni spędzonych w luksusowym ośrodku Sumberkima Hill Retreat.

Karolina zmarła na Bali. Kobieta ważyła 27 kilogramów

Kobieta w ośrodku zameldowała się 8 grudnia. Jak relacjonował w rozmowie z dziennikarzami personel, jej stan od samego początku wzbudził zaniepokojenie. Polka była zbyt słaba, by poruszać się samodzielnie. Mimo sugestii pracowników, 27-latka dwukrotnie odmówiła wizyty u lekarza.

Tragedia rozegrała się zaledwie trzy dni po zameldowali. Znajomi Karoliny zaniepokojeni brakiem kontaktu powiadomili obsługę hotelu. Wtedy odkryto, że 27-latka leży nieprzytomna na podłodze. Miała szarą skórę, prawie białe włosy i była w stanie skrajnego wyniszczenia. Próby ratunku okazały się nieskuteczne.

Dramatyczna śmierć Polki na Bali. Przez lata zmagała się z zaburzeniami odżywiania

Jak podaje „The Cut”, Karolina od dawna zmagała się z zaburzeniami odżywiania. Jej życie zdominowała ekstremalna odmiana weganizmu – frutarianizm. Dieta ta opiera się niemal wyłącznie na spożywaniu owoców.

Polka inspiracji szukała w mediach społecznościowych i wśród influencerów promujących surową dietę. To właśnie fascynacja tym stylem życia przyciągnęła ją na Bali, gdzie działa społeczność raw-vegan skupiona w Ubud.

Jak ustalił amerykański portal, Karolina już jako nastolatka miała mieć problemy z samooceną i obsesję na punkcie zdrowego stylu życia. W wieku 18 lat przeszła na dietę wegańską, by z czasem ograniczać jadłospis coraz bardziej.

Eksperci cytowani przez portal ostrzegają, że dieta frutariańska nie jest zbilansowana i może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych – od anemii po uszkodzenia kości i organów wewnętrznych.

