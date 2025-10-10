Karambol na A1. Koszmarne utrudnienia na drodze. Policja radzi

W piątek (10 października) przed południem, blisko Częstochowy - miejscowości Wierzchowisko – miał miejsce poważny wypadek.

Doszło do utrudnień w ruchu drogowym w kierunku Łodzi.

Śląsk. Karambol na A1 w Wierzchowisku. 4 osoby ranne

Polska Agencja Prasowa skontaktowała się ws. wypadku z lokalnymi służbami. Podkomisarz Barbara Poznańska – oficer prasowa z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie – przekazała (opierając się na wstępnych ustaleniach), że kierowca ciężarówki z nieznanego powodu najechał na osobowe auto, które znajdowało się przed nim. Pojazd ten następnie uderzył w kolejny – doszło do efektu domina. Łącznie zniszczonych samochodów jest pięć.

– W wyniku karambolu ranne zostały cztery osoby: trzy osoby podróżujące jednym z samochodów osobowych – mężczyzna, kobieta i dziecko – oraz kierowca innego pojazdu – informuje przedstawicielka służb.

Częstochowa. Utrudnienia na A1 w kierunku Łodzi

PAP ustaliła, że „odcinek autostrady”, który ze Śląska prowadzi na północ – w kierunku Ziemi Łódzkiej – jest obecnie „całkowicie zablokowany”. Funkcjonariusze wskazali kierowcom trasy, które mogą wybrać w ramach alternatywy.

To „zjazd na węźle Częstochowa Jasna Góra na drogę krajową numer 43 lub wcześniej na węźle Częstochowa Blachownia na DK46, a następnie DK91 z powrotem na autostradę” – informuje radio. Osobówki mogą też skorzystać z nieco mniej wygodnych dróg lokalnych.

Według mundurowych utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin.

Wezwano pogotowie i policję

Do karambolu wezwano przedstawicieli dwóch rodzajów służb – ratownictwo medyczne i policję. Pierwsi udzielają pomocy poszkodowanym, natomiast drudzy prowadzą czynności i próbują ustalić, kto popełnił błąd i doprowadził do karambolu na A1.

