Wyspy na złowieszczo zielonym jeziorze. W ich sercu spoczywają święte relikwie

Na zdjęciu wykonanym przez astronautów w 2017 roku widać dwie niewielkie wyspy – Dek i Daga – leżące na tle mętnych, intensywnie zielonych wód jeziora Tana w północno-zachodniej Etiopii. Choć z orbity wyglądają jak plamy zieleni na turkusowej tafli, skrywają niezwykle bogatą historię – znajdują się tam klasztory, w których przechowywane są relikwie religijne oraz zmumifikowane szczątki etiopskich władców.

Jezioro Tana. Zielone serce Etiopii

Jezioro Tana, największy zbiornik wodny Etiopii i rezerwat biosfery wpisany na listę UNESCO, ma powierzchnię około 3100 kilometrów kwadratowych, czyli mniej więcej tyle, ile amerykański stan Rhode Island. Położone jest na wysokości około 1770 metrów n.p.m. na Wyżynie Etiopskiej, a jego maksymalna głębokość sięga 15 metrów.

Zbiornik ten powstał około 5 milionów lat temu w wyniku aktywności wulkanicznej, która spiętrzyła ówczesne rzeki. Dziś to właśnie Tana stanowi źródło Nilu Błękitnego, mającego długość 1450 kilometrów i przepływającego przez Etiopię oraz Sudan.

Według Obserwatorium NASA, mlecznozielony odcień wód jeziora to efekt zakwitu glonów, które żywią się substancjami spływającymi z pól uprawnych i osad ludzkich.

Dek i Daga. Wyspy o świętym znaczeniu

Większa z wysp, Dek, rozciąga się na około 7,5 kilometrów szerokości i jest zamieszkiwana przez około 5000 osób. Żyzne, wulkaniczne gleby i obfite deszcze sprzyjają uprawie kukury­dzy, prosa, kawy i mango. Z kolei Daga, mniejsza (około 1,6 kilometrów szerokości), nie jest stale zamieszkana.

Na zdjęciu satelitarnym widoczny jest też niewielki, jaskrawo pomarańczowy akwen w południowo-wschodniej części Dek. Naukowcy przypuszczają, że jego barwa wiąże się ze spływem nawozów i wód rolniczych.

Święte relikwie i mumie cesarzy

Jak podaje Earth Observatory, ponad połowa z około 30 wysp na jeziorze Tana kryje kościół lub klasztor. Miejsca te powstały w celu ochrony najcenniejszych zabytków Etiopii w czasach wojen i najazdów.

Na wyspie Dek znajduje się co najmniej pięć świątyń, w tym klasztor Narga Selassie z XVIII wieku, znany z malowideł przedstawiających sceny z historii Etiopii.

Jednak najważniejsze znaczenie religijne ma sąsiednia Daga, na której stoi klasztor Daga Estifanos (Święty Stefan z Dagi), datowany na XIII wiek. To właśnie tam, w kamiennych grobowcach, spoczywają zmumifikowane szczątki co najmniej pięciu etiopskich cesarzy, władających krajem między XIII a XVIII stuleciem.

Według strony Rezerwatu Biosfery Jeziora Tana, ciała cesarzy są wystawione w przeszklonych trumnach obok koron, zwojów i innych artefaktów z epoki. Warto jednak wiedzieć, że klasztor Daga Estifanos dostępny jest wyłącznie dla mężczyzn – tradycja zakazuje wstępu kobietom, a nawet samicom zwierząt.

Miejsce, gdzie mogła spoczywać Arka Przymierza

Wśród świętych miejsc wokół jeziora Tana wyróżnia się także wyspa Tana Cherkos, zamieszkana jedynie przez mnichów etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego. Zgodnie z lokalnymi przekazami, to właśnie tam Arka Przymierza miała być przechowywana przez blisko 800 lat, zanim została przeniesiona na ląd stały.

