Niecodzienne znalezisko wśród mchów. Natura znowu zaskoczyła

Jesień to dla miłośników natury czas wypraw do lasu w poszukiwaniu pachnących, świeżych grzybów. To doskonała okazja do relaksu i bliskiego kontaktu z przyrodą. Poza tym każdy, kto choć raz dostrzegł kapelusz grzyba wśród mchu, zna to uczucie ekscytacji i satysfakcji.

Jednak przyroda lubi płatać figle nawet najbardziej doświadczonym grzybiarzom. Tak właśnie było w przypadku pewnego użytkownika internetu, którego niezwykłe znalezisko wzbudziło ogromne zainteresowanie w sieci.

Zwykły grzyb czy wybryk natury?

Podczas jednej z jesiennych wypraw mężczyzna natrafił na grzyba, który na pierwszy rzut oka wyglądał zupełnie zwyczajnie. Dopiero po dokładnym przyjrzeniu się okazało się, że z jednego kapelusza wyrastają… dwa kolejne!

Powstała w ten sposób niezwykła forma przypominała miniaturową, organiczną rzeźbę – trzy grzyby połączone w jedną, przedziwną strukturę. Zdjęcie tego okazu szybko stało się hitem w mediach społecznościowych, przyciągając uwagę setek użytkowników.

Trzy w jednym. Niezwykle rzadki widok

Fotografia opublikowana na początku tygodnia, zdobyła już niemal 300 polubień. Nic dziwnego – takie odkrycia należą do rzadkości i budzą ogromne emocje wśród pasjonatów przyrody.

„Trzeba przyznać, że wielopoziomowy grzyb robi wrażenie. To prawdziwe trzy w jednym, tylko że w prawdziwym lesie, a nie telewizyjnej reklamie” – napisał jeden z komentujących.

Uwaga na nietypowe okazy

Choć niezwykłe grzyby budzą ciekawość i zachwyt, warto pamiętać, że ich nietypowy wygląd może też być ostrzeżeniem. Nie każdy grzyb, nawet jeśli wygląda intrygująco, jest bezpieczny do spożycia.

Nie mając pewności, lepiej zostawić okaz w lesie, lub wybrać się na konsultację do najbliższej siedziby stacji sanitarno-epidemiologicznej, w której dyżury pełnią grzyboznawcy lub klasyfikatorzy grzybów. Pomogą ocenić, czy zbiór jest bezpieczny i można przygotować z niego posiłek.

Czytaj też:

Niezwykłe znalezisko w polskim lesie. Wśród mchów kryły się grzyby-gigantyCzytaj też:

Polskie lasy kryją kulinarne perełki. Oto grzyby, których nie znasz