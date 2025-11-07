Najbardziej komfortowa temperatura na chłodniejsze miesiące? Eksperci są zgodni

W miesiącach jesienno-zimowych większość ludzi ma swoje osobiste preferencje dotyczące temperatury. Eksperci, z którymi rozmawiał portal Better Homes & Gardens stwierdzili jednak, że istnieje idealne ustawienie termostatu na chłodniejsze dni. Nick Barber i Brad Roberson zgodnie ocenili, że 20 stopni Celsjusza to ogólnie najbardziej komfortowa temperatura w ciągu dnia dla domów w miesiącach jesienno-zimowych.

Idealna temperatura i niskie koszty ogrzewania. Eksperci o „złotym środku”

Z jednej strony zapewnia ona komfort, a z drugiej pozwala kontrolować koszty ogrzewania. Roberson zaleca ostrożną regulację ogrzewania osobom, dla których taka temperatura jest zbyt niska. – Jeśli czujesz chłód, spróbuj założyć dodatkową warstwę odzieży. Jeśli to nie pomoże, podnieś termostat o jeden stopień na kilka godzin i oceń, jak się czujesz – zaznaczył ekspert.

Według specjalistów 20 st. C. to najlepsza temperatura w przypadku, gdy przebywa się w domu przez cały dzień. Eksperci zalecają regulację termostatu w nocy lub podczas nieobecności w domu, aby oszczędzać energię. Barber stwierdził również, że temperatura powinna być niższa podczas snu i wynosić między 15 a 17 stopniami Celsjusza. Pozwala to na zaoszczędzenie energii, a komfort termiczny zapewnia dobry koc lub ciepła pościel.

Jaka jest idealna temperatura w pokojach? Eksperci nie mają wątpliwości

– Jeśli w ciągu dnia nikogo nie ma w domu, obniż temperaturę do około 12 – 15 st. C., aby zapobiec marnowaniu ciepła, jednocześnie chroniąc rury – tłumaczył ekspert. Barber radzi zakup inteligentnego termostatu, który można ustawić tuż przed przebudzeniem się lub na krótko przed powrotem do pracy. Jego zdaniem dzięki temu system ogrzewania nie jest obciążony.

Specjaliści radzą, aby zachować ciepło w tych częściach domu, w których spędza się najwięcej czasu. W tym celu należy pozamykać drzwi do nieużywanych pomieszczeń, aby zatrzymać ciepło tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. W ciągu dnia należy wpuszczać słońce do mieszkania, a wieczorem zatrzymywać ciepło za pomocą zasłon lub rolet.Czytaj też:

