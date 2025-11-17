Zaginęła Ewa Jankowska. Policja znalazła jej auto

44-letnia Ewa Jankowska z Szydłowca Śląskiego zaginęła przed weekendem. Policjanci z Niemodlina prowadzą intensywne działania, próbując ustalić, co wydarzyło się po tym, jak kobieta opuściła dom 14 listopada.

Trwają poszukiwania 44-letniej Ewy Jankowskiej. Ostatni raz była widziana w piątek

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że Ewa Jankowska była ostatni raz widziana w miejscu zamieszkania w piątek około godziny 16.30. Jak podaje aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu, „ostatni raz widziana była tego dnia około godz. 16.30 w miejscowości Szydłowiec Śląski”.

Kobieta wyjechała tego dnia niebieską toyotą corollą i od tego momentu nie ma z nią żadnego kontaktu. – Zaginiona od tamtej chwili nie nawiązała kontaktu z bliskimi – dodał funkcjonariusz.

Funkcjonariusze znaleźli samochód zaginionej 44-latki. Tam trop po Ewie Jankowskiej się urywa

Następnego dnia, 15 listopada, samochód 44-latki został odnaleziony w Głębocku, miejscowości leżącej niespełna 10 kilometrów od jej domu. Policja nie ujawnia szczegółów dotyczących pojazdu, jednak podkreśla, że każda dodatkowa informacja może być kluczowym punktem w prowadzonych poszukiwaniach.

Służby sprawdzają zarówno teren wokół miejsca odnalezienia auta, jak i możliwe kierunki, w których kobieta mogła się udać po jego pozostawieniu. Policja apeluje, aby osoby posiadające jakiekolwiek informacje nie zwlekały z przekazaniem ich funkcjonariuszom.

Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach Ewy Jankowskiej. Pod te numery można dzwonić

Władze podkreślają, że w sprawach zaginięć liczy się każda minuta, a pomoc świadków może okazać się kluczowa. Informacje można zgłaszać pod numerem 47 862 82 03, w najbliższej jednostce policji lub dzwoniąc pod alarmowe 112.

