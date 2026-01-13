To najbardziej okrutne kłamstwo liberalizmu. Polacy przekazują je swoim dzieciom

Zabawne, jakim gorliwymi piewcami liberalizmu są ci, którzy teoretycznie ciągle go krytykują – ludzie lewicy. Nawet w Partii „Razem” razem mają być ci, którzy idą swoimi własnymi, niepowtarzalnymi ścieżkami rozwoju.
Na pewno znacie Państwo rodziców mówiących dzieciom, że „możesz być kim chcesz” (a i psychologów nadających na podobnej fali nie jest mało). Prawdy jest mniej więcej tyle w tej opowieści, co w innej, jeszcze popularniejszej – o świętym Mikołaju. Tyle że złudzenia na temat Mikołaja są potem zręcznie (zwykle) dekonstruowane przez dorosłych. „Możesz być kim chcesz” siedzi w głowie znacznie dłużej. Cóż – liberalizm wypchnięty drzwiami, wraca oknem.
Dwie twarze liberalizmu
Źródło: Wprost
