Niebo szykuje widowisko dekady. Dwa całkowite zaćmienia Słońca już wkrótce
Zaćmienie Słońca
Zaćmienie Słońca Źródło: Shutterstock
Niebo szykuje widowisko, na które ludzkość czeka latami. W ciągu zaledwie dwunastu miesięcy będziemy mogli doświadczyć całkowitego zaćmienia Słońca – jedno z nich już dziś określane jest mianem „zaćmienia stulecia”. Dla obserwatorów to wyjątkowa szansa, która szybko się nie powtórzy.

Po ponad dwuletniej przerwie miłośników astronomii czekają aż dwa całkowite zaćmienia Słońca. Pierwsze wystąpi 12 sierpnia 2026 roku, drugie – 2 sierpnia 2027 roku. Taki układ zdarza się niezwykle rzadko i już teraz budzi ogromne zainteresowanie wśród obserwatorów nieba na całym świecie.

Od czasu tak zwanego „Wielkiego Amerykańskiego Zaćmienia” z 8 kwietnia 2024 roku nie mieliśmy do czynienia z całkowitym zaćmieniem Słońca. Nadchodzące wydarzenia będą więc pierwszą okazją od lat, by ponownie zobaczyć Księżyc całkowicie zasłaniający tarczę Słońca.

Pierwsze zaćmienie Słońca. Kiedy będzie można je zaobserwować?

Pierwsze z nadchodzących zaćmień rozpocznie się o świcie nad północną Syberią. Następnie pas całkowitego zaćmienia, czyli obszar, w którym Księżyc w pełni zakryje Słońce, przesunie się nad wschodnią Grenlandią, zachodnim wybrzeżem Islandii oraz północną Hiszpanią. Zjawisko zakończy się wraz z zachodem Słońca nad Morzem Śródziemnym.

Dla mieszkańców Europy będzie to wydarzenie historyczne – pierwsze całkowite zaćmienie Słońca widoczne z kontynentalnej Europy od 1999 roku.

Słońce w trakcie maksimum zaćmienia znajdzie się około 10 stopni nad horyzontem, czyli na wysokości odpowiadającej szerokości zaciśniętej pięści wyciągniętej przed siebie.

Co istotne, całkowite zaćmienie nastąpi tuż przed zachodem Słońca. W połączeniu z przypadającym tej samej nocy maksimum roju Perseidów możliwe będzie zaobserwowanie niezwykłego zjawiska.

Najdłuższe całkowite zaćmienie w 2026 roku – przekraczające dwie minuty – będzie można zobaczyć na islandzkim półwyspie Snæfellsnes oraz we wschodnich fiordach Grenlandii. Na tych szerokościach geograficznych sierpniowe noce są bardzo krótkie. Dodatkowo istnieje szansa na pojawienie się zorzy polarnej – nawet w czasie samego zaćmienia.

„Zaćmienie stulecia” nad Afryką i Bliskim Wschodem

Drugie z nadchodzących zaćmień przejdzie do historii rekordów. 2 sierpnia 2027 roku całkowite zaćmienie Słońca potrwa aż 6 minut i 22 sekundy, co czyni je najdłuższym takim zjawiskiem w XXI wieku.

Pas całkowitego zaćmienia obejmie rozległe obszary: południową Hiszpanię, Maroko, Algierię, Tunezję, Libię, Egipt, Arabię Saudyjską, Jemen oraz Somalię. Szczególnie uprzywilejowaną lokalizacją będzie okolica Luksoru w Egipcie, gdzie obserwatorzy zobaczą najdłuższą fazę całkowitą tego stulecia.

To wydarzenie określane jest mianem „zaćmienia stulecia” nie tylko ze względu na długość trwania, ale również z uwagi na korzystne warunki pogodowe. Klimat regionów leżących na trasie zaćmienia znacząco zwiększa prawdopodobieństwo bezchmurnego nieba.

Co dalej? Kolejne wielkie zaćmienie już w 2028 roku

Choć dwa nadchodzące zaćmienia już teraz rozpalają wyobraźnię obserwatorów, na horyzoncie czeka kolejne wyjątkowe zjawisko. 22 lipca 2028 roku całkowite zaćmienie Słońca będzie widoczne w Australii i Nowej Zelandii. Sydney doświadczy wówczas pierwszego takiego wydarzenia od 1857 roku.

Dla pasjonatów astronomii nadchodzące lata zapowiadają się jako wyjątkowy czas, w którym natura kilkukrotnie pokaże swoje najbardziej spektakularne oblicze.

Źródło: livescience.com