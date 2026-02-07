Ten suplement podbija internet. Eksperci ostrzegają

Berberyna to naturalny związek roślinny, który występuje m.in. w berberysie, gorzkniku kanadyjskim i mahonii. Od lat jest wykorzystywana w medycynie naturalnej. W ostatnim czasie zyskała dużą popularność jako suplement diety wspierający metabolizm i gospodarkę cukrową.

Berberyna jako naturalny Ozempik? Sprawdź, co mówią eksperci

W mediach społecznościowych zaroiło się od nagrań, których autorzy twierdzą, że jest to naturalny Ozempik. Część osób sięga po nią także w celu redukcji masy ciała, ponieważ może wspomagać metabolizm i ograniczać odkładanie się tkanki tłuszczowej. Eksperci ostrzegają jednak, że chociaż berberyna faktycznie korzystnie wpływa na poziom cukru, to nie powoduje bezpośredniego spalania tkanki tłuszczowej. A z takiego działania słynie Ozempik.

Do tej pory najlepiej poznanym działaniem berberyny jest jej wpływ na poziom glukozy we krwi. Badania wskazują, że może poprawiać wrażliwość tkanek na insulinę i obniżać stężenie cukru, dlatego bywa porównywana do leków stosowanych w cukrzycy typu 2.

Dodatkowo wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Wspiera pracę jelit, pomaga regulować mikroflorę jelitową i bywa stosowana przy problemach trawiennych.

Jak działa berberyna? Eksperci wyjaśniają

Mimo naturalnego pochodzenia berberyna nie jest obojętna dla organizmu. Najczęstsze skutki uboczne obejmują bóle brzucha, nudności, zaparcia lub biegunkę. Objawy te zwykle pojawiają się na początku suplementacji lub przy zbyt wysokich dawkach. Rzadziej mogą wystąpić spadki ciśnienia tętniczego lub zbyt duże obniżenie poziomu cukru we krwi, szczególnie u osób przyjmujących leki przeciwcukrzycowe.

Berberyna nie jest zalecana kobietom w ciąży i karmiącym piersią, ponieważ może przenikać do krwiobiegu dziecka. Ostrożność powinny zachować osoby przyjmujące leki na cukrzycę i nadciśnienie – berberyna może wchodzić z nimi w interakcje.

Przed rozpoczęciem suplementacji berberyną warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, zwłaszcza jeśli stosuje się leki lub ma się choroby przewlekłe.

