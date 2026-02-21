Wszczepiono mu uszkodzone serce. 2-latek nie żyje

W grudniu 2025 roku dwulatek został pacjentem jednego ze szpitali. Lekarze przystąpili do operacji, podczas której dziecku wszczepiono nowe serce.

Sęk w tym, że zostało ono uszkodzone w transporcie – informuje Polska Agencja Prasowa. Zabieg nie wydłużył dziecku życia zbyt mocno.

Serce transportowali niewykwalifikowani członkowie personelu

Do tragedii doszło w Neapolu. Serce do szpitala transportowała ekipa medyków, która nie miała odpowiedniego przeszkolenia. Organ umieszczony został w niewłaściwym pojemniku, który wyłożono suchym lodem. Sprawą zajmuje się włoska prokuratura.

Gdy wszystko wyszło na jaw, rozpoczęły się poszukiwania kolejnego serca dla dwulatka. Jego stan zaczął się jednak pogarszać z dnia na dzień. Niestety zmarł nim nowy organ – tym razem znajdujący się w odpowiedniej kondycji – został namierzony.

