Co musi się znaleźć w koszyczku wielkanocnym? Każdy produkt ma znaczenie

Święcenie pokarmów odbywa się tradycyjnie w Wielką Sobotę. Zwyczaj ten narodził się w VIII wieku na Zachodzie i dotarł do Polski w XIV wieku. Pierwotnie praktykowany był w domach szlacheckich, później przeniesiono go do kościołów. Każdy produkt w koszyku ma swoje znaczenie.

Wielkanoc 2026. Co wkładamy do święconki?

Co powinno się znaleźć w tradycyjnym koszyczku wielkanocnym?

chleb – najważniejszy symbol chrześcijański, reprezentuje ciało Chrystusa i życie wieczne. To także znak dobrobytu i pomyślności

– najważniejszy symbol chrześcijański, reprezentuje ciało Chrystusa i życie wieczne. To także znak dobrobytu i pomyślności jajko – znak życia i odradzającej się wiosny. W koszyczku najczęściej znajdują się jajka ugotowane na twardo, ale można też dorzucić kolorowe pisanki i wydmuszki.

– znak życia i odradzającej się wiosny. W koszyczku najczęściej znajdują się jajka ugotowane na twardo, ale można też dorzucić kolorowe pisanki i wydmuszki. sól i pieprz – sól to symbol prostoty życia i ochrony przed zepsuciem, a pieprz przypomina gorzkie zioła, które dawniej dodawano do potraw.

– sól to symbol prostoty życia i ochrony przed zepsuciem, a pieprz przypomina gorzkie zioła, które dawniej dodawano do potraw. wędlina – tradycyjnie kiełbasa lub szynka z wieprzowiny, symbol zdrowia, płodności i dostatku.

– tradycyjnie kiełbasa lub szynka z wieprzowiny, symbol zdrowia, płodności i dostatku. ser – znak przyjaźni między człowiekiem a naturą, a także gwarancja rozwoju stad zwierząt domowych, z których mleko pochodzi.

– znak przyjaźni między człowiekiem a naturą, a także gwarancja rozwoju stad zwierząt domowych, z których mleko pochodzi. chrzan – dodaje smaku, ale przede wszystkim oznacza siłę i witalność. Tarty chrzan świetnie komponuje się z jajkiem.

– dodaje smaku, ale przede wszystkim oznacza siłę i witalność. Tarty chrzan świetnie komponuje się z jajkiem. ciasto – drożdżowa babka wielkanocna symbolizuje doskonałość, umiejętności i radość życia. Najlepiej, gdy jest własnoręcznie przygotowana.

– drożdżowa babka wielkanocna symbolizuje doskonałość, umiejętności i radość życia. Najlepiej, gdy jest własnoręcznie przygotowana. baranek – cukrowy lub z ciasta, przypomina o ofierze Chrystusa i symbolizuje zwycięstwo życia nad śmiercią

Dodatki, które warto uwzględnić, to zielona rzeżucha, gałązki bukszpanu lub borówki, które symbolizują radość, nadzieję i odrodzenie. Koszyczek powinien być wiklinowy, wyłożony białą serwetką i estetycznie udekorowany, aby odzwierciedlał świąteczny nastrój.

Ks. Rafał Główczyński przyznał, że niektórzy wierni wykazują się sporą kreatywnością jeśli chodzi o przygotowywanie święconek. – Batoniki, kilogram cukru, raz się zdarzyło, że ktoś włożył browarka. Tego zdecydowanie nie wkładamy do koszyka, to nie jest miejsce na alkohol – wyliczał duchowny.

– Jeżeli ktoś włoży do tego koszyka coś, co nie jest związane z tradycją, to dramatu nie ma, aczkolwiek nie ma żadnego uzasadnienia liturgicznego czy symbolicznego do wkładania króliczków, zabawek, słodyczy – tłumaczył duchowny.

