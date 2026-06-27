Wpis z tym pytaniem wygenerował 12 mln odsłon. Dlaczego „zero” nie jest na początku linijki?

Kwestia ta mocno nurtowała użytkownika platformy X. W końcu wymiękł – i zwrócił się do internautów z prośbą, by pomogli mu rozwiązać zagadkę.

Problem internauty zamyka się w jednym pytaniu (takim, które zadał sobie kiedyś chyba każdy): „Dlaczego między początkiem linijki a «zerem» znajduje się pusta przestrzeń?”. Wydaje się to nielogicznym rozwiązaniem – służy ona do mierzenia, więc chyba nie ma większego znaczenia, gdzie znajduje się „0”? Ponadto – gdyby linijki produkowane byłyby bez fragmentu na początku i na końcu, firmy mogłyby zaoszczędzić na materiale, prawda? Otóż… niekoniecznie.

Rozwiązanie to ma więcej sensu, niż ktokolwiek mógłby sądzić.

Dlaczego „zero” nie jest na początku linijki? Oto powód, dlaczego „0” nie znajduje się na krawędzi przedmiotu

Po pierwsze – dzięki temu, że „zero” jest przesunięte, linijka jest odporna na utratę swojej głównej właściwości. Ewentualne uderzenie jej krawędzią (o ścianę czy mebel), skutkujące kruszeniem przedmiotu, spowodowałoby, że nie można byłoby go dalej ustalić – bo nie dałoby się ustalić, gdzie jest początek miarki (gdzie jest „0”).

To nie wszystko – producenci linijek w ten sposób ułatwiają też samym sobie pewne zadanie. Podczas produkcji, gdy maszyny docinają szybko kawałki metalu czy plastiku, łatwo o błędy. Chociaż są one precyzyjne, może się zdarzyć, że utną przedmiot w złym miejscu. W takim przypadku trzeba byłoby wyrzucać wszystkie wadliwe linijki. Natomiast – dzięki pustej przestrzeni – nieprecyzyjne docięcie nie jest problemem. Pusta przestrzeń traktowana jest więc jako margines błędu.

Podsumowując – początek miarki na linijce został przesunięty, by mogła ona dłużej posłużyć konsumentowi, a także po to, by producent notował mniejsze straty. To dwie pieczenie na jednym ogniu – jak głosi dawne powiedzenie.

Warto jednak zaznaczyć, że na rynku są linijki, które mają „zero” („0”) na samym początku.